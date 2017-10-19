СК "Олимпийский" эвакуировали из-за угрозы взрыва Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"В "Олимпийский" поступил звонок о минировании. Эвакуация еще не закончилась", — отметил собеседник РБК. Как сообщалось, из здания было выведено около двух тысяч человек. По словам источника ТАСС, также поступила информация об угрозе взрыва в жилом доме по улице Палехской.



Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Так, в воскресенье, 5 ноября, в столице были эвакуированы



Откуда поступали звонки, доподлинно неизвестно. Предполагалось, что сообщения шли с Украины либо от группы хакеров из Брюсселя. СМИ также сообщали, что в причастности к организации массовых звонков о "минировании" подозревается житель Ставропольского края, связанный с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". ФСБ не подтвердила эту информацию. В Москве проводится эвакуация из спортивного комплекса "Олимпийский" из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом РБК сообщили в справочной службе спорткомплекса."В "Олимпийский" поступил звонок о минировании. Эвакуация еще не закончилась", — отметил собеседник РБК. Как сообщалось, из здания было выведено около двух тысяч человек. По словам источника ТАСС, также поступила информация об угрозе взрыва в жилом доме по улице Палехской.Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Так, в воскресенье, 5 ноября, в столице были эвакуированы более 20 объектов , среди которых - жилые дома, кафе, рестораны, гостиницы, а также торговые центры "Outlet Village Белая Дача", "Атриум", "Охотный Ряд", центр "Европейский" и "Дисконт". Также в полицию поступила анонимная информация об угрозе взрыва зданий кинотеатра "Космос", торгового комплекса "Галерея-Аэропорт" и музея архитектуры имени Щусева.Откуда поступали звонки, доподлинно неизвестно. Предполагалось, что сообщения шли с Украины либо от группы хакеров из Брюсселя. СМИ также сообщали, что в причастности к организации массовых звонков о "минировании" подозревается житель Ставропольского края, связанный с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". ФСБ не подтвердила эту информацию.



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