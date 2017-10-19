Таксист избил женщину за отказ переплачивать за поездку

Таксист проломил череп столичной пассажирке за отказ переплачивать сумму, превышающую стоимость ее заказа. Об этом телеканалу "360 градусов"
сообщил источник в правоохранительных органах города.
Потерпевшая сообщила, что инцидент произошел 1 октября вблизи ее дома на улице Корнейчука. В тот день она вызвала водителя через службу "Яндекс. Такси". К ее дому подъехал автомобиль марки Kia Rio. За рулем находился мужчина, который был эмоционально возбужден и грубил ей.
В какой-то момент женщина заметила, что на его счетчике была выставлена сумма, превышающая стоимость заказа такси, и между ними возникла ссора. Отъехав 300 метров от дома, водитель потребовал от пассажирки выйти из авто. Женщина забрала свой багаж и, направившись к дому, почувствовала удар в затылок, упала на асфальт и потеряла сознание.
Пострадавшую доставили в ГКБ имени Ерамишанцева. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей передней брюшной стенки, грудной клетки справа и закрытую травму живота. Полиция проводит проверку по данному факту.