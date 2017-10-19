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Улицы в центре столицы перекроют во второй половине дня
7 ноября 2017 г. | Время публикации 10:01 | Последние изменения 10:25
Рубрики: Автотранспорт, Общественный транспорт  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
7 ноября из-за праздничных мероприятий полностью или частично перекроют семь улиц в центре столицы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Так, с 14:00 до 19:00 полностью перекроют движение по Страстному бульвару от дома 2 до улицы Большая Дмитровка. В это же время нельзя будет проехать по двум полосам в сторону центра на Тверской улице. Ограничения введут также на улице Охотный Ряд и в Театральном проезде: там закроют две полосы. Кроме того, с 18:00 до 21:30 будет закрыто движение на улицах Заморенова, Трехгорный Вал и Красная Пресня. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты.

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Кроме того, на Страстном бульваре, улице Петровке, Театральной площади и площади Революции изменятся маршруты наземного транспорта. С 11:00 автобус "А" пойдет от стадиона "Лужники" до Никитских Ворот, автобус М10 — от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская", номер 15 — от ВДНХ (южный выход) до станции метро "Достоевская".

С 13:00 будут отменены остановки "Пушкинская площадь","Тверская площадь" и "Метро Охотный ряд" при следовании из центра, а с 13:30 автобусы М1, М2, М3, М10, М27, 38, 101, 144, 904 могут следовать с увеличенными интервалами. В 14:30 отменят остановки на улице Охотный Ряд и в Театральном проезде при следовании к станции метро "Китай-город", а также остановки "Манежная площадь" и "Театральная площадь". Изменения будут действовать до окончания мероприятий.
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Вторник, 7 ноября 2017 г. // Последняя новость 15:29
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