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Автомобилист в Москве получил штраф, ожидая въезда на платную парковку
7 ноября 2017 г. | Время публикации 19:45 | Последние изменения 19:56
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Московский автомобилист получил штраф в размере трех тысяч рублей за остановку в неположенном месте, когда ждал заезда на платную парковку. Об этом водитель рассказал на форуме портала Drom.ru. Инцидент произошел на улице Палихе, 2а. По словам мужчины, парковка была переполнена и несколько машин стояли в очереди в ожидании свободных мест.

"Понимаю, что я был не совсем прав, поскольку ожидал на проезжей части, но иных вариантов просто не видел, - пишет пользователь. - Глупо было бы рассчитывать на свободные места поблизости, если уж платная парковка была забита до отказа (их рядом никогда нет). Да и круги наворачивать тоже не получилось бы, поскольку за мной стояла очередь из еще не менее четырех-пяти автомобилей, так что, уехав, я бы сразу потерял место и далее пришлось бы вставать уже с конца".

Система автоматической фиксации нарушений выписала штраф по статье 12.16.5 Кодекса об административных нарушениях (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). В сообществе "Синие ведерки", обратившем внимание на пост, ситуацию назвали абсурдом, а также отметили, что это не первый случай в Москве.

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