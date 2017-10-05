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Юная балерина, выбросившаяся из окна дома в центре Москвы, страдала булимией и переживала из-за учёбы
7 октября 2017 г. | Время публикации 13:20
Рубрики: Происшествия  
 
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Юная балерина выбросилась из окна столичной квартиры 5 октября. Выяснилось, что школьница страдала булимией и очень переживала из-за проблем с учебой в Академии хореографии.

Тело 14-летней девочки было обнаружено в четверг вечером около жилого дома в центре Москвы, сообщает "Московский комсомолец". Девочка проживала на 14-м этаже в блоке из двух квартир с матерью-инженером, отцом-заместителем директора крупной корпорации и двумя сёстрами 20 и 9 лет.

Мама погибшей рассказала следователям, что у её дочери были проблемы с учёбой и булимия. Девочка обучалась в Академии хореографии и мечтала стать балериной. В 2015 году она даже выступала на сцене Большого театра в балете "Дон Кихот" в кордебалете. Однако при норме веса для её возраста в 44 кг за последние полтора года обучения она набрала 6 и весила 50 кг. Это вкупе с отставанием по школьной программе преподаватели ставили в укор воспитаннице, и девочка сильно из-за этого переживала. В конце сентября состоялось собрание, на котором родителям сообщили о проблемах их дочери. По словам матери, она давно хотела перевести дочку в обычную школу, но боялась навредить ей.

Между тем, оказалось, что у девочки был второй аккаунт в соцсети, закрытый от всех, где она публиковала фотографии из кафе с дорогими блюдами, которые она тайком ела. Деньги она опять же тайком брала у родителей. Сестры также замечали, что она объедалась чипсами и другой вредной едой, закрывшись у себя в комнате.

Накануне трагедии родители нашли в вещах дочери много слабительного и провели с ней серьёзный разговор. Девочка, заплакав, заперлась в комнате, а мать отправилась забирать младшую дочь из спортивной секции. Когда она пришла домой, заметила открытое окно в комнате средней.

Кроме того, в переписке погибшей в соцсети были обнаружены сообщения от молодого человека, которые были получены в то же время, когда случилась трагедия. Там было написано: "Да пошла ты, подруга" и "За что ты так со мной поступила?".
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