Число жертв ДТП в Коломенском районе выросло до шести, стало известно о проблемах на местной автоколонне Рубрики: Происшествия

Телеканал 360



По предварительной версии стражей порядка вина шофера транспортного средства очевидна. Однако экспертам еще предстоит выяснить все причины аварии, в которой погибли 6, а пострадали 25 человек — от технического состояния техники до проверки соблюдения элементарных правил допуска водителей на линию перед рейсом. Как выяснил



В нем они утверждают, что техническое обслуживание транспорта на предприятии оставляет желать много лучшего. Запасные части они не получают уже около года, а ремонтный цех, оборудованный по последнему слову техники никому не нужен. Не закупаются моечные средства. В автобусах грязно до такой степени, что люди боятся садиться, чтобы не испачкать одежду.



Авторы письма считают, что большая часть подвижного состава пришла в негодность. Ежедневно срывается по 200 рейсов по городу Коломна. На задворках гаража скопилось около 150 единиц техники, нуждающейся в капитальном ремонте. Однако высокие чиновники, посещавшие автоколонну, интересовались не сломанными автобусами и удобством граждан, а вопросом отдачи долгов автопредприятия.



Ранее Newsmsk.com писал, что в Коломенском районе Московской области, возле поселка Лукерьино днем в пятницу, 6 октября,



Как стало известно



Также выяснилось, что пострадавший в результате ДТП ребенок был переведен на лечение в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Таким образом, в тяжелом состоянии остаются два человека, в том числе, ребенок. Амбулаторное лечение проходят 14 человек. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в районе Коломны, был трезв и очень опытен. При этом его машина была сломана, а его коллеги обращались к президенту с жалобой на техобслуживание на предприятии.По предварительной версии стражей порядка вина шофера транспортного средства очевидна. Однако экспертам еще предстоит выяснить все причины аварии, в которой погибли 6, а пострадали 25 человек — от технического состояния техники до проверки соблюдения элементарных правил допуска водителей на линию перед рейсом. Как выяснил "Московский комсомолец" , в коллективе автоколонны уже длительное время царит негативная обстановка. Водители по нескольку месяцев не получают зарплату. Отчаявшиеся работники разместили в социальных сетях открытое письмо президенту.В нем они утверждают, что техническое обслуживание транспорта на предприятии оставляет желать много лучшего. Запасные части они не получают уже около года, а ремонтный цех, оборудованный по последнему слову техники никому не нужен. Не закупаются моечные средства. В автобусах грязно до такой степени, что люди боятся садиться, чтобы не испачкать одежду.Авторы письма считают, что большая часть подвижного состава пришла в негодность. Ежедневно срывается по 200 рейсов по городу Коломна. На задворках гаража скопилось около 150 единиц техники, нуждающейся в капитальном ремонте. Однако высокие чиновники, посещавшие автоколонну, интересовались не сломанными автобусами и удобством граждан, а вопросом отдачи долгов автопредприятия.Ранее Newsmsk.com писал, что в Коломенском районе Московской области, возле поселка Лукерьино днем в пятницу, 6 октября, перевернулся рейсовый пассажирский автобус , ехавший из города Озеры в Москву. В нем находились 39 человек. Тогда сообщалось, что погибших пятеро. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел в кювет. Пострадавшие были госпитализированы в больницы Коломенского района. Ситуацию взял на контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Как стало известно "Интерфаксу" , 16 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Коломне остаются в больницах. "11 человек в центральной районной больнице (ЦРБ) Коломны, состояние средней степени тяжести, два человека в ЦРБ города Озеры. Один человек в Подольской ЦРБ 1, состояние средней степени тяжести. Один человек в Центральном военном госпитале 3 имени Вишневского", - сообщили агентству в пресс-службе Минздрава Московской области.Также выяснилось, что пострадавший в результате ДТП ребенок был переведен на лечение в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Таким образом, в тяжелом состоянии остаются два человека, в том числе, ребенок. Амбулаторное лечение проходят 14 человек.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 6 октября 2017 г. В Подмосковье рейсовый автобус вылетел с дороги в кювет. Есть погибшие

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге. В салоне находились 39 человек, пятеро из них погибли. На месте работает полиция и бригады скорой помощи.

