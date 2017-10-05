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Почти 160 тысяч человек было эвакуировано в столице после звонков лжетеррористов в пятницу
7 октября 2017 г. | Время публикации 11:00
Рубрики: Происшествия  
 
Агентство городских новостей "Москва"
260 объектов и почти 160 тысяч человек были эвакуированы в пятниц в Москве после анонимных сообщений об угрозах взрыва. Ни один сигнал не подтвердился.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, звонки поступали с 11 часов утра до глубокой ночи. По словам собеседника агентства, для обследования объектов на наличие взрывных устройств было эвакуировано почти 160 тыс. человек.

Эвакуация затронула более 50 госучреждений, почти 70 школ, более 40 торгово-развлекательных центров, все московские вокзалы, более 60 мест массового скопления людей, около 15 больниц и поликлиник, сообщил источник. При этом, по его словам, ни один анонимный сигнал не подтвердился, возбуждены уголовные дела.

Ранее Newsmsk.com сообщал, что только утром в пятницу, 6 октября, власти Москвы менее чем за час получили около тридцати сообщений о заложенных взрывных устройствах. По другим данным, всего поступило 38 сообщений об угрозах взрыва, половина из них - школы и детские сады. Только в Центральном округе Москвы эвакуировано 20 школ. Сотрудники правоохранительных органов также эвакуировали Мособлдуму, Мособлизбирком и Дом правительства Московской области в Красногорске. Кроме того, о "минировании" сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Москвы, где также прошла эвакуация.
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