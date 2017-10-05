Почти 160 тысяч человек было эвакуировано в столице после звонков лжетеррористов в пятницу

6 октября 2017 г. Новая волна телефонного терроризма накрыла столицу: почти 40 сообщений за час

Менее чем за час поступило 38 сообщений об угрозах взрыва, половина из них - школы и детские сады. Сотрудники правоохранительных органов также эвакуировали Мособлдуму и Дом правительства Московской области в Красногорске.