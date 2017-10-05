Посетить с экскурсией столичные предприятия можно будет раз в месяц Общество Рубрики: Городская инфраструктура

АГН "Москва" / Авилов Александр Бесплатные экскурсии по столичным предприятиям могут стать ежемесячными. В сегодняшней акции "День без турникетов" могут принять участие более 600 человек.



Как сообщил руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, планируется проводить акцию не реже одного раза в квартал, возможно перейдем на ежемесячные мероприятия. "Мы хотим, чтобы эти экскурсии стали первым этапом профориентации для детей. Если дети заинтересуются какой-то профессией, дальше они могут получать начальные навыки в рамках создающейся системы детских технопарков", - сказал чиновник.



По его словам, в сегодняшнем "Дне без турникетов" могут принять участие более 600 москвичей, и такой большой интерес стал неожиданностью. "Когда открыли запись на экскурсии, она буквально за день была вся заполнена. В дальнейшем будем стремиться расширить число предприятий, участвующих в акции, и количество экскурсий, проводимых на производствай, - добавил Фурсин.



Акция "День без турникетов" приурочена к Дню московской промышленности и проходит на 12 столичных предприятиях. Для посещения доступны в том числе производство компании "Вимм-Билль-Данн", часовой компании "Ника", косметической компании "Фаберлик". В рамках экскурсий москвичи и гости столицы смогут увидеть, как работает производство компаний. Для участия в акции необходимо было зарегистрироваться на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы". В одну группу могут войти до 30 человек. Экскурсии будут длиться не больше часа.



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