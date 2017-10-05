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Грузчик в аэропорту "Шереметьево" скончался во время работы
7 октября 2017 г. | Время публикации 17:00
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В столичном аэропорту проводится проверка в связи со смертью грузчика, наступившей в воскресенье в ходе выполнения им работ. Мужчина был 1970 года рождения.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смерти мужчины в аэропорту "Шереметьево".

По данным следствия, мужчина скоропостижно скончался утром 6 октября при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в комплектовочном помещении терминала Д аэропорта "Шереметьево". Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Суббота, 7 октября 2017 г. // Последняя новость 17:00
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