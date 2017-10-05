NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
октября
pda
Поиск
Архив

В Новой Москве изымут 30 участков ради строительства дороги
7 октября 2017 г. | Время публикации 12:00
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
 
Global Look Press
Столичные власти изымут земельные участки для реконструкции и строительства автомобильной дороги на территории ТиНАО. Дорога пройдет от М3 "Украина" до деревни Десна.

"Изъять для государственных нужд - для целей реконструкции и строительства автомобильной дороги от М3 "Украина" - деревня Середнево - деревня Марьино - деревня Десна - земельные участки в соответствии с приложением к настоящему распоряжению", - говорится в распоряжении, подписанном заместителем руководителя департамента городского имущества Москвы Наталией Прусаковой.

Всего будет изъято 30 объектов недвижимого имущества. Изымаемые земельные участки в течение 20 календарных дней с моменты выхода распоряжения должны быть поставлены на государственный кадастровый учет, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.10.2017   16:57
5
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 7 октября 2017 г. // Последняя новость 17:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>