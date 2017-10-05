В Новой Москве изымут 30 участков ради строительства дороги Общество Рубрики: Городская инфраструктура

Global Look Press



"Изъять для государственных нужд - для целей реконструкции и строительства автомобильной дороги от М3 "Украина" - деревня Середнево - деревня Марьино - деревня Десна - земельные участки в соответствии с приложением к настоящему распоряжению", - говорится в распоряжении, подписанном заместителем руководителя департамента городского имущества Москвы Наталией Прусаковой.



Всего будет изъято 30 объектов недвижимого имущества. Изымаемые земельные участки в течение 20 календарных дней с моменты выхода распоряжения должны быть поставлены на государственный кадастровый учет, сообщает Столичные власти изымут земельные участки для реконструкции и строительства автомобильной дороги на территории ТиНАО. Дорога пройдет от М3 "Украина" до деревни Десна."Изъять для государственных нужд - для целей реконструкции и строительства автомобильной дороги от М3 "Украина" - деревня Середнево - деревня Марьино - деревня Десна - земельные участки в соответствии с приложением к настоящему распоряжению", - говорится в распоряжении, подписанном заместителем руководителя департамента городского имущества Москвы Наталией Прусаковой.Всего будет изъято 30 объектов недвижимого имущества. Изымаемые земельные участки в течение 20 календарных дней с моменты выхода распоряжения должны быть поставлены на государственный кадастровый учет, сообщает Агентство городских новостей "Москва"



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