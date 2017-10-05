Митингующие с акции в поддержку Навального дошли с Пушкинской площади практически до Манежной

Люди держат в руках Конституцию и российские флаги pic.twitter.com/wixRTDxGtx— Tania Felgengauer (@t_felg) 7 октября 2017 г.

Пока тут больше журналистов, кажется. Во всяком случае, к человеку с флагом сразу подбежала толпа с камерами и микрофонами. pic.twitter.com/CJ8RhaUjpK— Tania Felgengauer (@t_felg) 7 октября 2017 г.

На Пушкинской уже несколько тысяч человек. Скандируют: Россия будет свободной и Россия без Путина pic.twitter.com/njUd9PbaVp— Денис Стяжкин (@styazshkin) 7 октября 2017 г.

Москва. Скандируют с днём рождения и прощай! pic.twitter.com/JhUyg9Rr3N— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 7 октября 2017 г.