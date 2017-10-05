Митингующие с акции в поддержку Навального дошли с Пушкинской площади практически до Манежной

Полиция насчитала 700 человек на митинге в поддержку политика Алексея Навального. Задержан один человек. Большая группа митингующих беспрепятственно дошла практически до Манежной площади.
Число участников несанкционированной акции протеста в Москве, на Пушкинской площади и прилегающих территориях, включая представителей СМИ, составило около 700 человек, сообщили ТАСС
в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. В пресс-службе также отметили, что полиция и Росгвардия обеспечивала охрану общественного порядка. Полиция не препятствовала движению колонны. При этом на Манежную площадь участников несанкционированной акции не пустили. Сотрудники полиции и Росгвардии направили их через переходы на другую сторону Тверской улицы.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов стали задерживать людей, пришедших на Пушкинскую площадь с листовками. Как передает "Интерфакс"
, около 15 часов несколько
десятков участков акции оппозиции с листовками и российскими триколорами
направились в сторону Манежной площади. Затем двигавшиеся по Тверской улице оппозиционеры разделилась на несколько групп, часть из них направилась на Большую Дмитровку, остальные остановились у здания Государственной думы.
Также сообщается, что полиция и бойцы Росгвардии выставили заграждения перед входами на Красную площадь со стороны Манежной площади, а также сами выстроились в цепь. Кроме того, подземный переход метро "Охотный ряд" на Манежную площадь
закрыт, правоохранители направляют людей по другим маршрутам.
"Пока тут больше журналистов, кажется. Во всяком случае, к человеку с флагом сразу подбежала толпа с камерами и микрофонами", - писала в 14 часов в своем Твиттер заместитель главного редактора "Эха Москвы" Tania Felgengauer
. По замечанию наблюдателя, многие люди пришли на Пушкинскую площадь с российскими флагами и Конституцией РФ.
Позднее Фельгенгауэр сообщила "Дождю", что только на площади человек 600-700, но визуально определить трудно. При этом ОМОН задержал одного человека, и полиция начала вытеснять людей с площади. Большая группа собравшихся затем двинулась в сторону Охотного ряда. Оставшиеся на Пушкинской площади пели песни группы "Гражданская оборона".
Единственный задержанный, по сообщению "Новой газеты"
, находится в Тверском ОВД. Ему говорят, что он якобы снимал какое-то оперативное совещание на Пушкинской площади. С парня берут объяснительную. Протокола не будет.
В то же время независимый политконсультант, правозащитник, журналист, блогер Денис Стяжкин
в своем Твитере сообщал о нескольких тысячах собравшихся на Пушкинской площади. Люди скандируют: "Россия будет свободной" и "Россия без Путина".
А по словам пресс-секретаря Алексея Навального и пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш
, митингующие также скандируют: "С Днем рождения и прощай!"
Также в районе площади находились несколько десятков сотрудников полиции и
бойцов Росгвардии, замечены полицейские автомобили. Правоохранители с помощью громкоговорителя призывали граждан разойтись и не мешать проходу пешеходов.
Как ранее сообщал "Интерфакс"
со ссылкой на наблюдателей, на Пушкинской площади в центре Москвы, около памятника Александру Пушкину, собрались несколько десятков человек, а также журналисты и представители зарубежных телеканалов.
Митинги в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального проходят в субботу, в День рождения президента страны Владимира Путина, по всей России. Первые акции состоялись на востоке России - в Улан-Удэ, Хабаровске, Чите и Владивостоке. Там на пикеты с требованием освободить Навального и его соратника Леонида Волкова собрались десятки человек, сообщает Newsru.com со ccылкой на RTVi.
Естественно, не обошлось без задержаний. Сообщения о них приходят из Самары и Ижевская, из Краснодара и Томска, из Твери и Смоленска: где-то полиция предъявляет претензии к участникам пикетов, где-то задерживают координаторов, связанных со штабами политика, который надеется получить возможность участвовать в выборах президента. Допустить его, несмотря на судимость, - требование участников акций.
Центральной должна стать акция в Петербурге, которая запланирована на 18 часов. При этом, по сообщению телеканала "Дождь"
, на Марсовом поле, где хотят собраться сторонники Навального, начались ремонтные работы, площадь перекрыли.
В Москве, как сообщает "Дождь", на несогласованную акцию на Пушкинской площади пришли уже несколько сотен человек. Телеканал ведет прямую трансляцию
с акции.