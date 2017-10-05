Два человека пострадали при обрушении стены в Подмосковье Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Как сообщили



Собеседник агентства уточнил, что авария произошла накануне, обрушилась "не несущая стена, а временная перегородка". Оба пострадавших доставлены в больницу, по предварительной информации, - с переломами ног. В результате обрушения стены пекарни в подмосковном Одинцове пострадали два человека. Ремонт помещения производился в процессе переоборудования пекарни в магазин.Как сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе местной администрации, производился ремонт помещения бывшей пекарни для переоборудования под магазин, и при демонтаже стены произошло обрушение. Два человека пострадали.Собеседник агентства уточнил, что авария произошла накануне, обрушилась "не несущая стена, а временная перегородка". Оба пострадавших доставлены в больницу, по предварительной информации, - с переломами ног.



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