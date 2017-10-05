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Два человека пострадали при обрушении стены в Подмосковье
7 октября 2017 г. | Время публикации 15:45
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В результате обрушения стены пекарни в подмосковном Одинцове пострадали два человека. Ремонт помещения производился в процессе переоборудования пекарни в магазин.

Как сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе местной администрации, производился ремонт помещения бывшей пекарни для переоборудования под магазин, и при демонтаже стены произошло обрушение. Два человека пострадали.

Собеседник агентства уточнил, что авария произошла накануне, обрушилась "не несущая стена, а временная перегородка". Оба пострадавших доставлены в больницу, по предварительной информации, - с переломами ног.
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Суббота, 7 октября 2017 г. // Последняя новость 17:00
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