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Торговый центр "Охотный ряд" эвакуировали после анонимного звонка
7 октября 2017 г. | Время публикации 18:35
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Торговый центр, расположенный рядом с Красной площадью, был эвакуирован после получения информации о минировании. В момент эвакуации в здании находились около 1,5 тысяч человек.

Как выяснил "Интерфакс" со слов осведомлённого источника, около 1,5 тыс человек было эвакуировано из торгового центра "Охотный ряд" в Москве после анонимного звонка об угрозе взрыва. Информация проверяется.

Буквально накануне лжетеррористы "заминировали" в столице 260 объектов, из которых были эвакуированы почти 160 тысяч человек. Ни один сигнал не подтвердился, сообщал ранее Newsmsk.com.

Такие звонки с ложными угрозами взрывов продолжаются по всей России с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы "заминировано" около 1300 объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.
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Воскресенье, 8 октября 2017 г. // Последняя новость 7 октября 2017 г. 18:35
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