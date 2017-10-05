Дожди снова накроют столицу в понедельник

Первая октябрьская волна дождей в столичном регионе завершилась, теперь затяжные осадки ожидаются в ночь на понедельник, сообщил Росгидромет.
Синоптики обещают, что ночью в понедельник в Москве выпадет до 9 мм, днем - до 5 мм осадков. Прирост осадков во вторник может составить еще 8 мм. Всего за двое суток в городе может выпасть до 22 мм влаги или около 37% месячной нормы, которая в октябре составляет 59 мм. Вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 75-85%, выяснил "Интерфакс"
.
Ранее Newsmsk.com сообщал, что выходные 6-7 октября выдадутся облачными и дождливыми, однако в субботу осадков будет гораздо меньше
, чем в середине недели. А в воскресенье их вовсе не ожидается. Ранее сообщалось, что со среды по пятницу в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков.