Дожди снова накроют столицу в понедельник Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Синоптики обещают, что ночью в понедельник в Москве выпадет до 9 мм, днем - до 5 мм осадков. Прирост осадков во вторник может составить еще 8 мм. Всего за двое суток в городе может выпасть до 22 мм влаги или около 37% месячной нормы, которая в октябре составляет 59 мм. Вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 75-85%, выяснил



Ранее Newsmsk.com сообщал, что выходные 6-7 октября выдадутся облачными и дождливыми, однако в субботу осадков будет Первая октябрьская волна дождей в столичном регионе завершилась, теперь затяжные осадки ожидаются в ночь на понедельник, сообщил Росгидромет.Синоптики обещают, что ночью в понедельник в Москве выпадет до 9 мм, днем - до 5 мм осадков. Прирост осадков во вторник может составить еще 8 мм. Всего за двое суток в городе может выпасть до 22 мм влаги или около 37% месячной нормы, которая в октябре составляет 59 мм. Вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 75-85%, выяснил "Интерфакс" Ранее Newsmsk.com сообщал, что выходные 6-7 октября выдадутся облачными и дождливыми, однако в субботу осадков будет гораздо меньше , чем в середине недели. А в воскресенье их вовсе не ожидается. Ранее сообщалось, что со среды по пятницу в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 6 октября 2017 г. В выходные в столице будет облачно и дождливо

В субботу, 7 октября, в столице ожидается небольшой дождь и порывистый ветер. Температура днем в Москве 9-11, по области 6-11 градусов тепла. В воскресенье, 8 октября, без осадков, в Москве 10-12, по области 8-13 градусов тепла.

