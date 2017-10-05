Весной может быть запущен участок метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" Рубрики: Метрополитен

stroi.mos.ru Столичные власти обещают запустить участок Калининско-Солнцевской линии столичной подземки от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" в марте 2018 года.



Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, к концу года может завершиться строительство, "а дальше в зависимости от испытаний, от обкатки, где-то к марту 2018 г. мы полноценно с пассажирами сможем проехать по участку". Также чиновник отметил, что строительство станции метро "Мичуринский проспект" завершено на 80%, передает Агентство городских новостей "Москва".



Калининско-Солнцевская линия является восьмой линией Московского метрополитена. Она была открыта в 1979 г. Сейчас линия разделена на два отрезка: "Третьяковская"-"Новокосино", протяженностью 16,5 км и "Деловой центр"-"Раменки", протяженностью 10,7 км, на участках расположено восемь и пять станций соответственно.



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