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Весной может быть запущен участок метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка"
7 октября 2017 г. | Время публикации 16:30
Рубрики: Метрополитен  
 
stroi.mos.ru
Столичные власти обещают запустить участок Калининско-Солнцевской линии столичной подземки от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" в марте 2018 года.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, к концу года может завершиться строительство, "а дальше в зависимости от испытаний, от обкатки, где-то к марту 2018 г. мы полноценно с пассажирами сможем проехать по участку". Также чиновник отметил, что строительство станции метро "Мичуринский проспект" завершено на 80%, передает Агентство городских новостей "Москва".

Калининско-Солнцевская линия является восьмой линией Московского метрополитена. Она была открыта в 1979 г. Сейчас линия разделена на два отрезка: "Третьяковская"-"Новокосино", протяженностью 16,5 км и "Деловой центр"-"Раменки", протяженностью 10,7 км, на участках расположено восемь и пять станций соответственно.
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