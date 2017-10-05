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Один человек пострадал при стрельбе в Москве
7 октября 2017 г. | Время публикации 10:05
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В результате вооруженного конфликта на северо-западе Москвы ранен один человек, виновник инцидента доставлен в полицию.

Как сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГУ МВД России по столице, конфликт произошел около 3 часов ночи на Митинской улице. Повздорили посетитель и сотрудник заведения, затем к конфликту подключился еще один посетитель. "В результате один человек получил огнестрельное ранение, предположительно, из травматического оружия", - сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что один из предполагаемых участников конфликта был задержан и доставлен в отделение полиции.
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Суббота, 7 октября 2017 г. // Последняя новость 17:00
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