Один человек пострадал при стрельбе в Москве Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Как сообщил



Также сообщается, что один из предполагаемых участников конфликта был задержан и доставлен в отделение полиции. В результате вооруженного конфликта на северо-западе Москвы ранен один человек, виновник инцидента доставлен в полицию.Как сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГУ МВД России по столице, конфликт произошел около 3 часов ночи на Митинской улице. Повздорили посетитель и сотрудник заведения, затем к конфликту подключился еще один посетитель. "В результате один человек получил огнестрельное ранение, предположительно, из травматического оружия", - сказал собеседник агентства.Также сообщается, что один из предполагаемых участников конфликта был задержан и доставлен в отделение полиции.



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