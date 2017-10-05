Выходные в парках: "Забег добрых дел" на Поклонной горе, эко-акция в Сокольниках и кулинарный фестиваль в Тушино Рубрики: Развлечения

ПКиО Сокольники 7 октября в Сокольниках пройдет супергеройский забег, в саду "Эрмитаж" состоится фестиваль грузинской культуры "Тбилисоба". А в парке "Кузьминки" 8 октября на праздник "Эко-дог" соберутся владельцы собак из приюта. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию NEWSmsk.com.



7 октября в парке "Сокольники" c 12.00 до 18.00 пройдет экологическая акция "Укоренись". Во время регистрации в павильоне на Фонтанной площади все желающие получат саженец для посадки и сертификат. А с 16.00 до 19.00 на практическом мастер-классе "Мужчина, которого любят" можно узнать о том, как мужчины добиваются успеха.



В этот же день в парке в 10:00 состоится гонка ГТО. Участникам предстоит пройти трассу с 22 препятствиями протяженностью около 6 километров. А на Кинополяне парка также в 10.00 пройдет супергеройский забег на 5 километров. Его участники должны быть одеты в костюмы Супермена, Бэтмена, Человека-паука и других персонажей. Возраст участников - от 16 лет.



В саду "Эрмитаж" 7 октября уже в седьмой раз состоится фестиваль грузинской культуры "Тбилисоба". Здесь можно будет приготовить чурчхелу, попробовать гебжалию, купить одежду от грузинских дизайнеров и прикоснуться к традициям древнего способа приготовления виноградного сока. Начало праздника в 12.00.



В парке Победы на Поклонной Горе 7 октября в 10.00 начнется ежегодная акция "За достойный труд!". На площадке будут работать тематические шатры, где юристы будут проводить консультации по трудовым вопросам. Студентов и школьников будет ждать онлайн-тестирование, которое поможет им определиться с будущей профессией. Начало в 12.00.



8 октября в этом же парке состоится московский этап благотворительной акции "Забег добрых дел". 1500 бегунов преодолеют дистанцию в 2 или 10 километров – на выбор, и помогут собрать средства детям, которые родились с редким заболеванием кожи – буллёзным эпидермолизом. Начало в 8.30. С 16.00 до 17.00 пройдет заседание семейного клуба выходного дня "Арт-затея" для детей и их родителей. В программе: викторины и мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного творчества.



В парке "Северное Тушино" 7 октября в рамках кулинарного фестиваля "Пир" гости смогут научиться готовить блюда русской, мексиканской, азиатской и европейской кухни. Можно будет узнать не только "кухонные" традиции разных стран, но и научиться правильно и со вкусом накрывать стол к приходу гостей. А 8 октября в 12.00 в парке пройдет спортивный праздник "Быстрее! Выше! Сильнее!". Гости узнают, чем отличается Олимпиада от Спартакиады и получат навыки спортивного ориентирования.



В Измайловском парке 7 и 8 октября - последние дни гастрономического фестиваля "Московские сезоны. Золотая осень". На Центральной площади возле памятника Ленину гостей парка ждут многочисленные кулинарные мастер-классы, лекции, спектакли и анимационные программы. На сцене выступят кавер-группы и детские аниматоры. А в фитнес-зоне с 12:00 пройдут мастер-классы по йоге, пилатесу, дыхательной гимнастике.



8 октября Сад имени Баумана совместно со школой творчества YaDo Art проведет мастер-класс для детей от 5 лет. Гости парка узнают секреты пуантилизма. Начало в 12.00. А в парке "Красная Пресня" 8 октября в 12.00 на площадке перед сценой для гостей проведут тренинг по Hora Trance Fit. Этот тренинг развивает внимание, повышает длительность и качество концентрации.



В парке "Кузьминки" 8 октября пройдет фестиваль собак "Эко-дог". Мероприятие состоится в формате дружественной встречи хозяев бывшеприютских собак и тех, кто только планирует взять четвероного друга без постоянного местожительства. В программе: лекции зоопсихологов на тему адаптации пса из приюта, танцы с собаками, дог-фрисби, конкурсы, лотерея, фотосессии и счастливые истории пушистых выпускников приюта "Красная сосна". Начало в 12.00.



А в Бабушкинском парке 8 октября с 10.00 до 12.00 пройдет шахматный турнир среди детей 6-15 лет. С 12.00 до 16.00 посетителей ждет игровая досуговая программа для семей с детьми.







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