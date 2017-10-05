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Гостиница у парка "Зарядье" должна быть достроена в конце 2019 года
7 октября 2017 г. | Время публикации 15:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Global Look Press
Столичные власти рассчитывают достроить гостиницу около парка "Зарядье" к концу 2019 года. Ранее стало известно, что проект отеля согласован с ЮНЕСКО.

Как сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, инвестор гостиницы у парка "Зарядье" заканчивает проектирование и планирует войти в экспертизу. "Я вижу, строители достаточно активно приступили к стройке и начинают уже заниматься фундаментом и котлованом под фундамент", - сказал Хуснуллин, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил журналистам, что проект гостиничного комплекса рядом с парком "Зарядье" был согласован с ЮНЕСКО. Также Кузнецов назвал количество мероприятий по безопасности в парке "Зарядье" избыточным и выразил надежду на то, что со временем "градус настороженности" будет снижен. Главный архитектор признал, что парк "мог бы быть доделан лучше" перед открытием, а сам он "торопился" успеть к визиту президента Путина, приуроченному ко Дню города, и это привело к тому, что парк придется достраивать. Итоговая цена его может возрасти "под 30 миллиардов рублей", но Кузнецов отметил, что точных цифр он не знает. По словам Кузнецова, "Зарядье" можно считать "флагманом архитектуры".

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы, а доступным для посещений стал с 11 сентября. Это первый крупный парк, созданный в столице за последние 50 лет. На территорию перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке разместились филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.
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