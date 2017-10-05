Гостиница у парка "Зарядье" должна быть достроена в конце 2019 года Рубрики: Городская инфраструктура

Global Look Press



Как сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, инвестор гостиницы у парка "Зарядье" заканчивает проектирование и планирует войти в экспертизу. "Я вижу, строители достаточно активно приступили к стройке и начинают уже заниматься фундаментом и котлованом под фундамент", - сказал Хуснуллин, слова которого цитирует



Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил журналистам, что проект гостиничного комплекса рядом с парком "Зарядье" был согласован с ЮНЕСКО. Также Кузнецов назвал количество мероприятий по безопасности в парке "Зарядье" избыточным и выразил надежду на то, что со временем "градус настороженности" будет снижен. Главный архитектор признал, что парк "мог бы быть доделан лучше" перед открытием, а сам он "торопился" успеть к визиту президента Путина, приуроченному ко Дню города, и это привело к тому, что



Парк "Зарядье" открылся 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы, а доступным для посещений стал с 11 сентября. Это первый крупный парк, созданный в столице за последние 50 лет. На территорию перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке разместились филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. Столичные власти рассчитывают достроить гостиницу около парка "Зарядье" к концу 2019 года. Ранее стало известно, что проект отеля согласован с ЮНЕСКО.Как сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, инвестор гостиницы у парка "Зарядье" заканчивает проектирование и планирует войти в экспертизу. "Я вижу, строители достаточно активно приступили к стройке и начинают уже заниматься фундаментом и котлованом под фундамент", - сказал Хуснуллин, слова которого цитирует ТАСС Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил журналистам, что проект гостиничного комплекса рядом с парком "Зарядье" был согласован с ЮНЕСКО. Также Кузнецов назвал количество мероприятий по безопасности в парке "Зарядье" избыточным и выразил надежду на то, что со временем "градус настороженности" будет снижен. Главный архитектор признал, что парк "мог бы быть доделан лучше" перед открытием, а сам он "торопился" успеть к визиту президента Путина, приуроченному ко Дню города, и это привело к тому, что парк придется достраивать . Итоговая цена его может возрасти "под 30 миллиардов рублей", но Кузнецов отметил, что точных цифр он не знает. По словам Кузнецова, "Зарядье" можно считать "флагманом архитектуры".Парк "Зарядье" открылся 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы, а доступным для посещений стал с 11 сентября. Это первый крупный парк, созданный в столице за последние 50 лет. На территорию перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке разместились филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 22 сентября 2017 г. Главный архитектор столицы назвал недоделанный парк "Зарядье" "флагманом архитектуры"

Сергей Кузнецов признался, что "торопился" открыть парк к визиту Путина, и итоговая стоимость парка может возрасти до 30 миллиардов рублей. В то же время он назвал получившийся парк "флагманом архитектуры".

