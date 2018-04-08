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55 человек спасли при пожаре в квартире на юге столицы
8 апреля 2018 г. | Время публикации 13:48
Рубрики: Происшествия  
 
АГН Москва
При ликвидации возгорания в квартире одного из домов в столичном районе Нагорный были спасены 55 человек. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома по адресу: ул. Болотниковская, д. 5, корп. 2 были спасены 55 человек, из них восемь детей", - сказал собеседник агентства. Как сообщалось ранее, в квартире на четвертом этаже 17-этажного дома произошел пожар площадью 50 квадратных метров. Источник в экстренных службах сообщил, что в результате пожара пострадали три человека.

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