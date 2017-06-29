Столичные власти разработают нормативы для велосипедистов

Власти Москвы разрабатывают нормативы для велосипедистов. Об этом в субботу, 7 апреля, сообщила руководитель проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ольга Мальцева. Ее слова приводит "Вечерняя Москва"
.
"Мы работаем над нормативами. Это не только правила дорожного движения, какие-то расширения возможностей и безопасного нахождения велосипедистов на дороге, но и правила проектирования. Наши ГОСТы, нормативы, СНиПы имеют очень нерасширенный характер, который тоже нужно менять, чтобы мы пришли к качественной и высокоуровневой среде и велодорожкам", - рассказала Мальцева. В рамках развития велосипедного движения планируется расширить сеть велостанций, создать новые виды проката и приспособить для провоза велосипедов поезда Московских центральных диаметров, подобно тому, как это уже сделано на МЦК.
В рамках публичных слушаний о развитии велосипедной инфраструктуры в Москве создатель блога "Город для людей" Аркадий Гершман заявил, что для создания эффективной велоинфраструктуры в столице необходимо завершить уже спроектированные велополосы и сделать дополнительные велоподъезды к станциям Московского центрального кольца. "Главный принцип всей велосипедизации - не ждать какого-то спроса, а порождать его. Когда появится велоинфраструктура, только тогда велосипед станет удобным и безопасным способом передвижения", - отметил он. А руководитель сообщества "Союз пешеходов" Владимир Соколов предложил отделить велополосы и велодорожки от основной проезжей части и от пешеходов.
Напомним, в этом году в столице появится 430 станций велопроката
со 4,3 тысячами велосипедов, включая электровелосипеды. Цены на прокат не изменятся. Также к началу сезона в прокате могут появиться самокаты, в том числе электрические, и могут запустить бесстанционный велопрокат
- при условии оборудования зон, где можно оставить велосипед.
Москвичи, со своей стороны, отмечают, что даже летом не удается в полной мере получить удовольствие от велосипедных прогулок. Улицы в центре города и любимые веломаршруты в самый разгар сезона из года в год перекапывают
, обустроенные велодорожки неожиданно исчезают
, а полосы на обочинах дороги не защищают велосипедистов от автомобилей.