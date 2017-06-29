Столичные власти разработают нормативы для велосипедистов

29 марта 2018 г. Москвичам пообещали невиданное транспортное приложение, а к "Парковкам Москвы" добавят частные стоянки

В приложении "Парковки Москвы" появится информация о капитальных и частных парковках - наземных и подземных. Поначалу водители будут видеть только места и цены, а впоследствии планируется запустить возможность онлайн-оплаты.