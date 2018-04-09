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В начале недели воздух в столице прогреется до плюс 20 градусов
8 апреля 2018 г. | Время публикации 17:25 | Последние изменения 17:47
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Москвичей во вторник ожидает кратковременный дождь и ветер с порывами, но воздух в столице прогреется до плюс 20 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, в понедельник, 9 апреля, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью в регионе будет близка к нулевой отметке: 1-3 градуса в Москве (в центре до 5 градусов), а по области похолодает до минус одного - плюс 4 градусов. Днем в столице 15-17 градусов, в Подмосковье 12-17 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 10 апреля, ночью осадков также не ожидается. Ночь будет более теплой, чем предыдущая: в Москве 5-7 градусов, по области - 3-8 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Днем в регионе пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17-22 метров в секунду. В Подмосковье воздух прогреется до 15-20, а в Москве до 18-20 градусов.

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Понедельник, 9 апреля 2018 г. // Последняя новость 8 апреля 2018 г. 18:00
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