

Столичный мэр пригласил москвичей на фестиваль "Пасхальный дар" Рубрики: Праздники

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



В сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", которое цитирует



В течение всего фестиваля на Тверском бульваре будут работать фонды помощи бездомным животным - "Лапа дружбы", "Юна", "Дарящие надежду", "Я свободен", "Собаки-помощники", "Страна животных". Площадки разместятся у памятников Тимирязеву и Есенину. Также здесь будут представлены муниципальный приют для животных "Зоорассвет" и приют в Зеленограде. На площадке у памятника Тимирязеву работает "Зоомагазин", где можно приобрести корм и другие товары для животных, а затем здесь же передать фондам.



Фестиваль "Пасхальный дар" будет проходить в Москве до 15 апреля на 38 площадках. Гостей фестиваля ждут пасхальные угощения от московских рестораторов, сувениры и насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. На Манежной площади появятся деревянные заборы, стога сена, дубовые бочки и 120 фигурок зайцев. А в Камергерском переулке установят Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы принять участие в открывшемся фестивале "Пасхальный дар". "Пасхальный дар" ждет вас на своих площадках. Приходите", - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" , добавив, что его участниками стали 20 крупнейших благотворительных фондов города.В сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", которое цитирует РИАМО , уточняется, что в их число вошли "ОРБИ", "Со-Единение", "Артист", "Бюро добрых дел", "Старость в радость", фонд Оксаны Федоровой "Спешите делать добро" и многие другие. Гости "Пасхального дара" могут поддержать тех, кто нуждается в помощи, а также узнать, как организовать постоянную благотворительную помощь.В течение всего фестиваля на Тверском бульваре будут работать фонды помощи бездомным животным - "Лапа дружбы", "Юна", "Дарящие надежду", "Я свободен", "Собаки-помощники", "Страна животных". Площадки разместятся у памятников Тимирязеву и Есенину. Также здесь будут представлены муниципальный приют для животных "Зоорассвет" и приют в Зеленограде. На площадке у памятника Тимирязеву работает "Зоомагазин", где можно приобрести корм и другие товары для животных, а затем здесь же передать фондам.Фестиваль "Пасхальный дар" будет проходить в Москве до 15 апреля на 38 площадках. Гостей фестиваля ждут пасхальные угощения от московских рестораторов, сувениры и насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. На Манежной площади появятся деревянные заборы, стога сена, дубовые бочки и 120 фигурок зайцев. А в Камергерском переулке установят семиметровое пасхальное яйцо



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