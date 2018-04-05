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Столичный мэр пригласил москвичей на фестиваль "Пасхальный дар"
8 апреля 2018 г. | Время публикации 16:07
Рубрики: Праздники  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы принять участие в открывшемся фестивале "Пасхальный дар". "Пасхальный дар" ждет вас на своих площадках. Приходите", - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что его участниками стали 20 крупнейших благотворительных фондов города.

В сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", которое цитирует РИАМО, уточняется, что в их число вошли "ОРБИ", "Со-Единение", "Артист", "Бюро добрых дел", "Старость в радость", фонд Оксаны Федоровой "Спешите делать добро" и многие другие. Гости "Пасхального дара" могут поддержать тех, кто нуждается в помощи, а также узнать, как организовать постоянную благотворительную помощь.

В течение всего фестиваля на Тверском бульваре будут работать фонды помощи бездомным животным - "Лапа дружбы", "Юна", "Дарящие надежду", "Я свободен", "Собаки-помощники", "Страна животных". Площадки разместятся у памятников Тимирязеву и Есенину. Также здесь будут представлены муниципальный приют для животных "Зоорассвет" и приют в Зеленограде. На площадке у памятника Тимирязеву работает "Зоомагазин", где можно приобрести корм и другие товары для животных, а затем здесь же передать фондам.

Фестиваль "Пасхальный дар" будет проходить в Москве до 15 апреля на 38 площадках. Гостей фестиваля ждут пасхальные угощения от московских рестораторов, сувениры и насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. На Манежной площади появятся деревянные заборы, стога сена, дубовые бочки и 120 фигурок зайцев. А в Камергерском переулке установят семиметровое пасхальное яйцо.
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