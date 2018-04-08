

Пассажиры аэропорта Домодедово засняли "потоп" в терминале: ВИДЕО Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



На записи видно, что с потолка льется вода, которую собирают уборщики, работающие в воздушной гавани. Как сообщают



Пассажиры запечатлели небольшой "водопад", образовавшийся в терминале аэропорта Домодедово. По утверждению автора, события, снятые на мобильный телефон и выложенные на Youtube , произошли утром в воскресенье, 8 апреля.На записи видно, что с потолка льется вода, которую собирают уборщики, работающие в воздушной гавани. Как сообщают "Вести" , через некоторое время прохудившейся крышей занялись ремонтники, сравнительно быстро устранившие протечку. Пассажиры снимали происходящее на видео: причина протечки неизвестна.



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