Пассажиры аэропорта Домодедово засняли "потоп" в терминале: ВИДЕО

Пассажиры запечатлели небольшой "водопад", образовавшийся в терминале аэропорта Домодедово. По утверждению автора, события, снятые на мобильный телефон и выложенные на Youtube, произошли утром в воскресенье, 8 апреля.
На записи видно, что с потолка льется вода, которую собирают уборщики, работающие в воздушной гавани. Как сообщают "Вести", через некоторое время прохудившейся крышей занялись ремонтники, сравнительно быстро устранившие протечку. Пассажиры снимали происходящее на видео: причина протечки неизвестна.
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