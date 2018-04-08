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Пассажиры аэропорта Домодедово засняли "потоп" в терминале: ВИДЕО
8 апреля 2018 г. | Время публикации 14:28 | Последние изменения 16:02
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Пассажиры запечатлели небольшой "водопад", образовавшийся в терминале аэропорта Домодедово. По утверждению автора, события, снятые на мобильный телефон и выложенные на Youtube, произошли утром в воскресенье, 8 апреля.

На записи видно, что с потолка льется вода, которую собирают уборщики, работающие в воздушной гавани. Как сообщают "Вести", через некоторое время прохудившейся крышей занялись ремонтники, сравнительно быстро устранившие протечку. Пассажиры снимали происходящее на видео: причина протечки неизвестна.

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Воскресенье, 8 апреля 2018 г. // Последняя новость 16:07
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