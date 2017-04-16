Уличные спекулянты торговали пригласительными билетами на пасхальное богослужение у храма Христа Спасителя

16 апреля 2017 г. Благодатный огонь в Москве впервые решили развозить по храмам на поездах метро

По линиям метрополитена лампады с Благодатным огнем доставили в периферийные приходы Московской епархии. Инициатива была организована руководством подземки совместно с Фондом Андрея Первозванного.