Уличные спекулянты торговали пригласительными билетами на пасхальное богослужение у храма Христа Спасителя

Во многих российских храмах, включая храм Христа Спасителя, прошли праздничные службы, куда пускали только по пригласительным билетам. Как сообщает корреспондент "Эха Москвы"
, часть приглашений при этом оказалась у спекулянтов.
По данным СМИ, накануне вечером спекулянты выпрашивали лишние билеты у идущих к собору, а потом продавали их по тысяче рублей за штуку. Торговля проходила в том числе у пункта пропуска в храм, однако полиция на эти сделки никак не реагировала.
На пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, прошедшем в ночь с 7 на 8 апреля, собрались около 8 тысяч человек, среди которых - президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев с супругой, мэр Москвы Сергей Собянин, а также российские парламентарии, деятели культуры и представители общественности. Праздничные службы во многих храмах продолжатся и в воскресенье, 8 апреля, сообщает ТАСС.
К началу богослужений в храмы столицы по Кольцевой линии метро, Кремлевскому кольцу, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Московской кольцевой автодороге был доставлен благодатный огонь. Как сообщили агентству "Москва"
в департаменте транспорта, лампады привезли в Храм святителя Филиппа митрополита Московского в Мещанской Слободе и Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево. Две лампады были зажжены от священного огня, прибывшего в Москву ночным рейсом из Иерусалима. Их провезли по Кольцевой линии метро двумя поездами, следующими в разные стороны от станции Парк культуры.
В пресс-службе отметили, что благодатный огонь везли на метро в специальных безопасных лампадах, сертифицированных для провоза в транспорте, с учетом опыта аналогичной работы во время Пасхальной ночи в прошлом году
. На движение и безопасность пассажиров мероприятие не повлияло.