Блогер: магазин "Атак" в Печатниках неделю торговал по завышенным ценам из-за "технических проблем" Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Как пишет блогер, решивший проверить эту информацию, по всему магазину были расклеены объявления, в которых от лица администрации сообщалось, что цифры на ценниках могут не соответствовать реальным ценам на товары. При этом "разница в цене производиться не будет". В ходе проверки выяснилось, что разница в цене на некоторые товары доходила до 30%: так, банка кофе по ценнику стоила 204 рубля, а по факту - 279 рублей, пакет молока на витрине стоил 44 рубля 10 копеек, а на кассе - 56 рублей 80 копеек. Об этом покупатели узнавали только на кассе при объявлении суммы.



"Несмотря на то, что в объявлениях заявлялось о том, что разница в цене на товар покупателям возвращаться не будет, особенно внимательным и настойчивым покупателям разницу в цене всё же возвращали. Менее настойчивым гражданам продавцы отказывались продать товар по цене, указанной на ценниках. В лучшем случае им делали возврат товара. Наверняка многие покупатели и вовсе не замечали обмана", - отмечает блогер.



После его визита сотрудники супермаркета всё же решили снять объявления с дезинформацией, но администратор объявилась только при появлении наряда полиции и пообещала, что проблема будет решена в течение получаса. По ее словам, "технические проблемы", из-за которых магазин нарушает правила торговли, наблюдаются с субботы. "То есть магазин работал с грубыми нарушениями законов и обманывал покупателей уже 5 дней", - комментирует Билялов. Сама проблема также не была решена, а местные жители сообщили, что махинации с ценами продолжались и на следующий день. Блогер намерен направить обращения в Роспотребнадзор и в столичный департамент торговли и услуг.



В магазине "Атак" на улице Гурьянова, 61 уже около недели наблюдается мошенничество с ценами, пишет в своем блоге активист района Печатники Рустам Билялов. О признаках нарушения прав потребителей сообщил в соцсети "ВКонтакте" один из жителей. По его словам, разница между ценами, указанными на полках магазина, и ценами при оплате в кассе доходила до 10%.Как пишет блогер, решивший проверить эту информацию, по всему магазину были расклеены объявления, в которых от лица администрации сообщалось, что цифры на ценниках могут не соответствовать реальным ценам на товары. При этом "разница в цене производиться не будет". В ходе проверки выяснилось, что разница в цене на некоторые товары доходила до 30%: так, банка кофе по ценнику стоила 204 рубля, а по факту - 279 рублей, пакет молока на витрине стоил 44 рубля 10 копеек, а на кассе - 56 рублей 80 копеек. Об этом покупатели узнавали только на кассе при объявлении суммы."Несмотря на то, что в объявлениях заявлялось о том, что разница в цене на товар покупателям возвращаться не будет, особенно внимательным и настойчивым покупателям разницу в цене всё же возвращали. Менее настойчивым гражданам продавцы отказывались продать товар по цене, указанной на ценниках. В лучшем случае им делали возврат товара. Наверняка многие покупатели и вовсе не замечали обмана", - отмечает блогер.После его визита сотрудники супермаркета всё же решили снять объявления с дезинформацией, но администратор объявилась только при появлении наряда полиции и пообещала, что проблема будет решена в течение получаса. По ее словам, "технические проблемы", из-за которых магазин нарушает правила торговли, наблюдаются с субботы. "То есть магазин работал с грубыми нарушениями законов и обманывал покупателей уже 5 дней", - комментирует Билялов. Сама проблема также не была решена, а местные жители сообщили, что махинации с ценами продолжались и на следующий день. Блогер намерен направить обращения в Роспотребнадзор и в столичный департамент торговли и услуг.



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