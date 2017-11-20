Вместо обещанного мэрией "уникального вантового моста" для Северо-Западной хорды без проекта строят опасный балочный Рубрики: Городская инфраструктура





Как уже отмечалось, Карамышевский гидроузел был создан в середине прошлого века для повышения уровня воды в Москве-реке. Это позволило обеспечить возможность судоходства от гидроузла до сооружений Канала имени Москвы в районе Щукино. Уровень воды до шлюза N9, рядом с которым возводится мост, составляет 130 метров над уровнем моря, тогда как уровень большинства набережных в центре города - 120 метров над уровнем моря. Таким образом, в случае разрушения шлюза более 25 километров реки и весь объем Большого Строгинского залива хлынут вниз по течению, то есть в центр города.



Первоначально столичные власти утверждали, что на Карамышевской набережной будут строить вантовый мост с одним пилоном, от которого к дорожному полотну тянулись бы прямолинейные стальные тросы. За такой вариант выступало и ФГУП "Канал имени Москвы", поскольку возведение балочного моста хоть и имеет наименьшую стоимость, но грозит необратимыми последствиями для шлюза N9 местного гидроузла. С учетом стоимости работ по сохранности конструкций шлюза затраты оказались бы существенно выше,



Тем не менее, в середине прошлого месяца глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев объявил, что мост



Иван Ежиков отдельно отметил, что никакой проектной документации, о которой говорил Бочкарев, существовать попросту не может. Дело в том, что в ноябре 2017 года Мосинжпроект заказал разработку специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство балочного моста. Контракт на разработку СТУ будет подписан не раньше 14 декабря, а именно этот документ устанавливает нормы для будущего проектирования и строительства. "То есть, если СТУ еще не разработаны, то проектирование моста еще не выполнено. А стройка - уже идет", - пояснил Ежиков.



Отметим, что ранее Мосгорстройнадзор выявил нарушения, связанные с работами по возведению моста, и выписал штрафы: 500 тысяч рублей компании, ответственной за проведение работ, и 20 тысяч рублей ее гендиректору. При этом ведомство так и не передало в суд документы для вынесения решения о приостановлении деятельности фирмы. "Все как всегда - нарушителю дадут строить вплоть до получения разрешения, а потом скажут - все уже хорошо, отвалите", - заключил градозащитник. Мост для Северо-Западной хорды, строительство которого грозит разрушением одного из шлюзов Карамышевского гидроузла на Москве-реке, стал еще опаснее. За последние несколько месяцев концепция моста радикально изменилась буквально на ходу - из вантового он превратился в более примитивный балочный. При этом работы, которые по факту стартовали еще летом , по-прежнему ведутся без необходимой проектной документации, пишет у себя в блоге градозащитник Иван Ежиков.Как уже отмечалось, Карамышевский гидроузел был создан в середине прошлого века для повышения уровня воды в Москве-реке. Это позволило обеспечить возможность судоходства от гидроузла до сооружений Канала имени Москвы в районе Щукино. Уровень воды до шлюза N9, рядом с которым возводится мост, составляет 130 метров над уровнем моря, тогда как уровень большинства набережных в центре города - 120 метров над уровнем моря. Таким образом, в случае разрушения шлюза более 25 километров реки и весь объем Большого Строгинского залива хлынут вниз по течению, то есть в центр города.Первоначально столичные власти утверждали, что на Карамышевской набережной будут строить вантовый мост с одним пилоном, от которого к дорожному полотну тянулись бы прямолинейные стальные тросы. За такой вариант выступало и ФГУП "Канал имени Москвы", поскольку возведение балочного моста хоть и имеет наименьшую стоимость, но грозит необратимыми последствиями для шлюза N9 местного гидроузла. С учетом стоимости работ по сохранности конструкций шлюза затраты оказались бы существенно выше, предупреждали сотрудники предприятия.Тем не менее, в середине прошлого месяца глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев объявил, что мост "пришлось перепроектировать" , и он станет балочным. "В связи с изменением проектной документации, сместились и сроки начала строительства", - добавил Бочкарев, игнорируя тот факт, что работы там уже давно ведутся. Чиновник также заявил, что открытие моста состоится в 2019 году.Иван Ежиков отдельно отметил, что никакой проектной документации, о которой говорил Бочкарев, существовать попросту не может. Дело в том, что в ноябре 2017 года Мосинжпроект заказал разработку специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство балочного моста. Контракт на разработку СТУ будет подписан не раньше 14 декабря, а именно этот документ устанавливает нормы для будущего проектирования и строительства. "То есть, если СТУ еще не разработаны, то проектирование моста еще не выполнено. А стройка - уже идет", - пояснил Ежиков.Отметим, что ранее Мосгорстройнадзор выявил нарушения, связанные с работами по возведению моста, и выписал штрафы: 500 тысяч рублей компании, ответственной за проведение работ, и 20 тысяч рублей ее гендиректору. При этом ведомство так и не передало в суд документы для вынесения решения о приостановлении деятельности фирмы. "Все как всегда - нарушителю дадут строить вплоть до получения разрешения, а потом скажут - все уже хорошо, отвалите", - заключил градозащитник.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 3 августа 2017 г. Мост для Северо-Западной хорды начали строить "вслепую", рискуя затопить центр Москвы

О том, что стройка угрожает одному из шлюзов Карамышевского гидроузла, мэрия обеспокоилась лишь на днях, причем экспертиза еще не проведена. Если шлюз пострадает, вся скопившаяся там вода хлынет в центр города.

