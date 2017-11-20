Воздух в Москве наполнился едким запахом "тухлятины", жалобы поступают со всех концов города Рубрики: Экология

Moscow-Live.ru



"Каждая заявка отрабатывается, на место направляется лаборатория для замеров проб воздуха", - заявил представитель ведомства в беседе с ТАСС. Он также отметил, что жалобы поступают от жителей восточного, центрального и северо-восточного округов. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды, как обычно, заверяют, что "в районах, где ощущается запах, превышений ПДК по загрязняющим веществам не зафиксировано"



Судя по социальным сетям, в этот раз масштаб загрязнения воздуха достиг особых масштабов: на вонь жалуются как жители самых северных районов города, так и проживающие на противоположном конце Москвы. "Я думал, крыса сдохла под полом. Выхожу на улицу, а там тот же запах", - отметил у себя в



Неприятные запахи также зафиксированы в Таганском районе, возле станции метро "Автозаводская", в Ростокино, около метро "Третьяковская" и "Савеловская", на ВДНХ, в Выхино, Отрадном, в районе станции метро "Белорусская", на МКАД в районе Алтуфьево, в Сокольниках, на площади "трех вокзалов" в центре города. Жалуются также москвичи, находящиеся неподалеку от станции "Тульская".



Жители района Печатники рассказали телеканалу



В Москве опять "газовая атака". Направила письмо ВВП об экоциде как итоге года экологии в Москве c предложением рассмотреть возможность отрешения ССС от должности в связи с утратой доверия за ненадлежащее исполнение своих обязанностей:https://t.co/mnKPNOVPpf— Елена Шувалова (@e_shuvalova) 8 декабря 2017 г. В социальных сетях предположили, что в воздух, возможно, попал метантиол, который используется как одорирующая добавка к природному газу. В "Мосгазе", впрочем, эту информацию оперативно опровергли. "На данный момент ни одного случая наличия сетевого природного газа в воздухе Москвы не зафиксировано. Никаких технологических нарушений на сетях газоснабжения города нет", - заявил



Московское управление Роспотребнадзора, в свою очередь, пообещало провести собственную проверку воздуха в девяти административных округах столицы. "Управлением Роспотребнадзора по Москве в связи с информацией в социальных сетях о наличии в атмосферном воздухе города посторонних запахов проведет отбор проб атмосферного воздуха с целью последующего исследования привлечены аккредитованные филиалы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", - цитирует заявление ведомства







Жалобы на едкий запах в воздухе продолжаются с минувших выходных. Так, по данным Мосэкомониторинга, утром 4 декабря предельно допустимая концентрация сероводорода в Москве достигла значений, при которых люди действительно могут чувствовать тухлый запах, хотя границы опасной концентрации эти значения не достигли. Впрочем, пока эксперты успокаивают горожан своими объяснениями, многие жители столицы жалуются, что им



Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснял, что повышенному содержанию антропогенных примесей способствуют неблагоприятные метеорологические условия: обычно выхлопы автомобилей и промышленные выбросы рассеиваются в воздухе, но при определенных условиях этого не происходит. При этом ученые затрудняются ответить на вопрос о том, как часто может складываться такая ситуация, а значит, не ясно, сколько еще предстоит мучиться москвичам. В пятницу, 8 декабря, на протяжении всего дня жители разных районов Москвы почувствовали резкий неприятный запах, напоминающий тухлую капусту. В столичном управлении МЧС признали, что им поступают многочисленные жалобы на загрязнение воздуха, однако при этом подчеркнули, что никаких "превышений предельно допустимых концентраций" на данный момент не выявлено."Каждая заявка отрабатывается, на место направляется лаборатория для замеров проб воздуха", - заявил представитель ведомства в беседе с ТАСС. Он также отметил, что жалобы поступают от жителей восточного, центрального и северо-восточного округов. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды, как обычно, заверяют, что "в районах, где ощущается запах, превышений ПДК по загрязняющим веществам не зафиксировано"Судя по социальным сетям, в этот раз масштаб загрязнения воздуха достиг особых масштабов: на вонь жалуются как жители самых северных районов города, так и проживающие на противоположном конце Москвы. "Я думал, крыса сдохла под полом. Выхожу на улицу, а там тот же запах", - отметил у себя в Facebook градозащитник Николай Аввакумов.Неприятные запахи также зафиксированы в Таганском районе, возле станции метро "Автозаводская", в Ростокино, около метро "Третьяковская" и "Савеловская", на ВДНХ, в Выхино, Отрадном, в районе станции метро "Белорусская", на МКАД в районе Алтуфьево, в Сокольниках, на площади "трех вокзалов" в центре города. Жалуются также москвичи, находящиеся неподалеку от станции "Тульская".Жители района Печатники рассказали телеканалу "Царьград" , что жуткий запах с улиц проник в офисные помещения, некоторые офисы буквально эвакуировались, а сотрудники отпрашивались домой. "Запах наполнил помещения, проветрить невозможно", - заявил собеседник телеканала.В социальных сетях предположили, что в воздух, возможно, попал метантиол, который используется как одорирующая добавка к природному газу. В "Мосгазе", впрочем, эту информацию оперативно опровергли. "На данный момент ни одного случая наличия сетевого природного газа в воздухе Москвы не зафиксировано. Никаких технологических нарушений на сетях газоснабжения города нет", - заявил "Интерфаксу" представитель компании.Московское управление Роспотребнадзора, в свою очередь, пообещало провести собственную проверку воздуха в девяти административных округах столицы. "Управлением Роспотребнадзора по Москве в связи с информацией в социальных сетях о наличии в атмосферном воздухе города посторонних запахов проведет отбор проб атмосферного воздуха с целью последующего исследования привлечены аккредитованные филиалы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", - цитирует заявление ведомства агентство "Москва" Жалобы на едкий запах в воздухе продолжаются с минувших выходных. Так, по данным Мосэкомониторинга, утром 4 декабря предельно допустимая концентрация сероводорода в Москве достигла значений, при которых люди действительно могут чувствовать тухлый запах, хотя границы опасной концентрации эти значения не достигли. Впрочем, пока эксперты успокаивают горожан своими объяснениями, многие жители столицы жалуются, что им буквально нечем дышать Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснял, что повышенному содержанию антропогенных примесей способствуют неблагоприятные метеорологические условия: обычно выхлопы автомобилей и промышленные выбросы рассеиваются в воздухе, но при определенных условиях этого не происходит. При этом ученые затрудняются ответить на вопрос о том, как часто может складываться такая ситуация, а значит, не ясно, сколько еще предстоит мучиться москвичам.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 7 декабря 2017 г. Москвичей предупредили о новых "сероводородных атаках"

На едкие запахи с воскресенья жаловались жители Парковой, Шаболовки, Комсомольского проспекта, Фрунзенской набережной, улиц Алабяна и Беговой. В Гидрометцентре аномалию объяснили неблагоприятными погодными условиями.

