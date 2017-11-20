"Яблоко" обратилось в прокуратуру из-за бесполезного и затратного, но упорного благоустройства парка "Кузьминки" Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



"Кузьминки-Люблино" - единственный лесопарк в экологически неблагоприятном Юго-Восточном округе столицы, он относится к особо охраняемым природным территориям. С приходом мэра Сергея Собянина часть территории отошла парку культуры и отдыха. Там процветают шашлычные и другие объекты общепита, а два года назад жители выступали



Летом 2016 года на Верхнем Кузьминском пруду 18 века с цветущими кувшинками оборудовали понтонные бассейны. Активисты говорили, что бассейны грубо искажают исторический ландшафт и могут нанести непоправимый вред экосистеме прудов. Позже Мосгорнаследия подтвердило, что пляж был оборудован без разрешения, предписало остановить работы и возбудило административное дело.



Как говорится в обращении Митрохина, оборудование купальных зон не было завершено, но работы стоимостью 66 миллионов рублей были приняты и оплачены. Бассейный почти сразу законсервировали на зиму, а летом 2017 года их полноценное использование тоже оказалось невозможным. Сейчас понтонные бассейны на Верхнем Кузьминском пруду представляют собой заросшие водорослями "болотца". Тем не менее "Мосприрода" упорно продолжает благоустройство, отмечает лидер московского "Яблока". В частности, понтонные бассейны планировалось обустроить и на Шибаевском пруду.



В ноябре ситуацию обсудили на заседании районного Совета депутатов. Из-за протестов жителей понтонные бассейны решили исключить из проекта. Однако документально это нигде не закреплено, пишет Митрохин главному прокурору Москвы. Общая стоимость проекта осталась прежней - 167,6 миллиона рублей, новый конкурс не объявлен.



"По мнению жителей, проект благоустройства фактически представляет собой план уничтожения природной биосферной среды природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" без какой-либо разумной и благой цели, разрушение почвенного слоя, заболачивание больших участков парка, уничтожение деревьев и кустарников, гибель насекомых, птиц и зверей", - говорится в обращении Митрохина. Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин обратился в прокуратуру по поводу благоустройства парка "Кузьминки", против которого не первый год выступают жители юго-востока Москвы. Проводимые работы не только наносят ущерб уникальной биосистеме парка, но и содержат признаки нецелевого расходования более 100 миллионов рублей из бюджета, говорится в обращении Митрохина, опубликованном на его странице в Facebook "Кузьминки-Люблино" - единственный лесопарк в экологически неблагоприятном Юго-Восточном округе столицы, он относится к особо охраняемым природным территориям. С приходом мэра Сергея Собянина часть территории отошла парку культуры и отдыха. Там процветают шашлычные и другие объекты общепита, а два года назад жители выступали против варварского благоустройства , включающего установку новых павильонов, устройство искусственного газона, рытье траншей и закатывание почвы в плитку.Летом 2016 года на Верхнем Кузьминском пруду 18 века с цветущими кувшинками оборудовали понтонные бассейны. Активисты говорили, что бассейны грубо искажают исторический ландшафт и могут нанести непоправимый вред экосистеме прудов. Позже Мосгорнаследия подтвердило, что пляж был оборудован без разрешения, предписало остановить работы и возбудило административное дело.Как говорится в обращении Митрохина, оборудование купальных зон не было завершено, но работы стоимостью 66 миллионов рублей были приняты и оплачены. Бассейный почти сразу законсервировали на зиму, а летом 2017 года их полноценное использование тоже оказалось невозможным. Сейчас понтонные бассейны на Верхнем Кузьминском пруду представляют собой заросшие водорослями "болотца". Тем не менее "Мосприрода" упорно продолжает благоустройство, отмечает лидер московского "Яблока". В частности, понтонные бассейны планировалось обустроить и на Шибаевском пруду.В ноябре ситуацию обсудили на заседании районного Совета депутатов. Из-за протестов жителей понтонные бассейны решили исключить из проекта. Однако документально это нигде не закреплено, пишет Митрохин главному прокурору Москвы. Общая стоимость проекта осталась прежней - 167,6 миллиона рублей, новый конкурс не объявлен."По мнению жителей, проект благоустройства фактически представляет собой план уничтожения природной биосферной среды природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" без какой-либо разумной и благой цели, разрушение почвенного слоя, заболачивание больших участков парка, уничтожение деревьев и кустарников, гибель насекомых, птиц и зверей", - говорится в обращении Митрохина.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 23 ноября 2015 г. Кузьминский лесопарк стал новой жертвой чрезмерного благоустройства "Мосприроды"

Активисты считают, что работы в заказнике являются вредительскими, а одобрены они "фиктивной" рабочей группой. Инициатором благоустройства выступает "Мосприрода", которую в Общественной палате уже предлагали взять на контроль.

