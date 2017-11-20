Transparency нашла в списке купивших гражданство Мальты полных тезок подмосковных депутатов от ЕР Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru Global Look Press



Так, правозащитники выяснили, что уже два года гражданином Мальты является полный тезка предпринимателя и депутата городского округа Лобня Игорь Витальевич Ходин. Судя по всему, супруга Ходина Евгения, дочь Анна и сын Григорий также получили мальтийские паспорта. В декларации о доходах единоросса Ходина за 2015 год указаны 36 миллионов рублей, а его супруга заработала 260 тысяч рублей. В прошлом году депутат указал доход в 20 миллионов рублей, а доход его супруги составил 178 тысяч.



Также в списках новоявленных мальтийцев оказался полный тезка депутата Московской областной Думы от "Единой России" Алексей Мазуров. Сейчас чиновник занимает пост заместителя председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма при областном парламенте. Кроме того, с 2005 года он занимает должность ректора Государственного социально-гуманитарного университета.



Примечательно, что для получения гражданства Мальты иностранцу нужно либо инвестировать в недвижимость страны сумму не менее 350 тысяч евро, либо арендовать недвижимость за годовую минимальную арендную плату в размере 16 тысяч евро. Мазуров, как отмечает Transparency, действительно купил на Мальте недвижимость, которая соответствует этим пороговым значениям: ему принадлежит квартира примерно за 1,5 миллиона евро в элитном жилом доме.



Годовой доход депутата Мазурова в 2014-2016 годах составлял в среднем 5 миллионов рублей, ежегодный доход его супруги - около 500 тысяч. При этом в декларации Мазурова за 2016 год новые элитные апартаменты на островах не числятся. "Следовательно, можно предположить, что семья Мазурова никак не могла приобрести апартаменты на законный доход", - пришли к выводу правозащитники.



В материале также подчеркивается, что в России депутатам, в том числе муниципальным и региональным, запрещается иметь двойное гражданство, а также вид на жительство или иной документ, дающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. "Таким образом, депутат Мазуров мог нарушить сразу несколько законов: он в кредит приобрел иностранную недвижимость, которую, вполне вероятно, не мог себе позволить согласно основному доходу, не указал ее в декларации и мог получить за это гражданство другой страны по программе", - заметили в Transparency.



В ноябре сотрудники Transparency International выявили возможный конфликт интересов у вице-мэра города Марата Хуснуллина в тот момент, когда он исполнял свои обязанности по приемке стадиона "ВЭБ Арена" - домашней арены футбольного клуба ЦСКА. Как установили правозащитники, родственники Хуснуллина ранее имели деловые отношения с президентом ЦСКА Евгением Гинером Международная правозащитная организация Transparency International изучила схему, по которой россияне получают гражданство Мальты, и обнаружила в списке покупателей паспортов этой страны двух полных тезок подмосковных депутатов от партии "Единая Россия". Как отмечают эксперты Transparency, российское законодательство подобные факты трактует однозначно: наличие второго гражданства является основанием для досрочного прекращения полномочий народного избранника.Так, правозащитники выяснили, что уже два года гражданином Мальты является полный тезка предпринимателя и депутата городского округа Лобня Игорь Витальевич Ходин. Судя по всему, супруга Ходина Евгения, дочь Анна и сын Григорий также получили мальтийские паспорта. В декларации о доходах единоросса Ходина за 2015 год указаны 36 миллионов рублей, а его супруга заработала 260 тысяч рублей. В прошлом году депутат указал доход в 20 миллионов рублей, а доход его супруги составил 178 тысяч.Также в списках новоявленных мальтийцев оказался полный тезка депутата Московской областной Думы от "Единой России" Алексей Мазуров. Сейчас чиновник занимает пост заместителя председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма при областном парламенте. Кроме того, с 2005 года он занимает должность ректора Государственного социально-гуманитарного университета.Примечательно, что для получения гражданства Мальты иностранцу нужно либо инвестировать в недвижимость страны сумму не менее 350 тысяч евро, либо арендовать недвижимость за годовую минимальную арендную плату в размере 16 тысяч евро. Мазуров, как отмечает Transparency, действительно купил на Мальте недвижимость, которая соответствует этим пороговым значениям: ему принадлежит квартира примерно за 1,5 миллиона евро в элитном жилом доме.Годовой доход депутата Мазурова в 2014-2016 годах составлял в среднем 5 миллионов рублей, ежегодный доход его супруги - около 500 тысяч. При этом в декларации Мазурова за 2016 год новые элитные апартаменты на островах не числятся. "Следовательно, можно предположить, что семья Мазурова никак не могла приобрести апартаменты на законный доход", - пришли к выводу правозащитники.В материале также подчеркивается, что в России депутатам, в том числе муниципальным и региональным, запрещается иметь двойное гражданство, а также вид на жительство или иной документ, дающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. "Таким образом, депутат Мазуров мог нарушить сразу несколько законов: он в кредит приобрел иностранную недвижимость, которую, вполне вероятно, не мог себе позволить согласно основному доходу, не указал ее в декларации и мог получить за это гражданство другой страны по программе", - заметили в Transparency.В ноябре сотрудники Transparency International выявили возможный конфликт интересов у вице-мэра города Марата Хуснуллина в тот момент, когда он исполнял свои обязанности по приемке стадиона "ВЭБ Арена" - домашней арены футбольного клуба ЦСКА. Как установили правозащитники, родственники Хуснуллина ранее имели деловые отношения с президентом ЦСКА Евгением Гинером через офшорную компанию на Британских Виргинских островах.



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