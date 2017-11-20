Москвичей предложили "наказывать трудом" за незаконную торговлю елками Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"Существующая система ответственности в виде штрафов, по крайней мере в Москве, позволяет говорить о том, что данные правонарушения случаются все реже. Но может быть стоит подумать о введении бесплатных общественно-полезных работ для лиц, совершивших незаконную вырубку деревьев. Необходимо всегда сохранять баланс в природе, потому что восстановить нарушенное очень сложно. Но если и восстанавливать, то не только рублем, но и своим личным физическим трудом", - сказал Шибаев.



Кроме того, депутат предложил усилить меры по контролю за несанкционированной торговлей елками, открыв горячую линию или передав этот вопрос на контроль муниципальных депутатов. Ранее сообщалось, что экопатрули перед новогодними праздниками проведут в столице рейды по выявлению несанкционированной торговли елками.



Согласно Кодексу об административных правонарушениях Москвы незаконное уничтожение зеленых насаждений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 4,5 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч рублей, на юридических лиц - 300 тысяч рублей. Штраф за повреждение зеленых насаждений для граждан составляет от 3,5 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юридических лиц - 300 тысяч рублей. Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев предложил наказывать москвичей за незаконную вырубку елок обязательными общественно-полезными работами. Об этом он сообщил агентству "Москва" "Существующая система ответственности в виде штрафов, по крайней мере в Москве, позволяет говорить о том, что данные правонарушения случаются все реже. Но может быть стоит подумать о введении бесплатных общественно-полезных работ для лиц, совершивших незаконную вырубку деревьев. Необходимо всегда сохранять баланс в природе, потому что восстановить нарушенное очень сложно. Но если и восстанавливать, то не только рублем, но и своим личным физическим трудом", - сказал Шибаев.Кроме того, депутат предложил усилить меры по контролю за несанкционированной торговлей елками, открыв горячую линию или передав этот вопрос на контроль муниципальных депутатов. Ранее сообщалось, что экопатрули перед новогодними праздниками проведут в столице рейды по выявлению несанкционированной торговли елками.Согласно Кодексу об административных правонарушениях Москвы незаконное уничтожение зеленых насаждений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 4,5 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч рублей, на юридических лиц - 300 тысяч рублей. Штраф за повреждение зеленых насаждений для граждан составляет от 3,5 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юридических лиц - 300 тысяч рублей.



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