Управляющую компанию впервые в Москве лишили лицензии на управление домами

23 января 2015 г. Лицензирование управляющих компаний может привести к переделу рынка в пользу чиновников

По словам экспертов, управленческая деятельность вообще не подлежит лицензированию, а объективность членов лицензионной комиссии сомнительна. В итоге рынок будет поделен между крупными фирмами, контролируемыми чиновничеством.