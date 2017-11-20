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Управляющую компанию впервые в Москве лишили лицензии на управление домами
8 декабря 2017 г. | Время публикации 11:28 | Последние изменения 12:11
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
Московская управляющая компания ООО "Стройдиректпроект" лишена лицензии по решению суда, это первый подобный случай в столице. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Арбитражный суд Москвы по иску Мосжилинспекции аннулировал лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданную ООО "Стройдиректпроект". Указанное решение суда вступило в законную силу", - сказал собеседник агентства.

Основанием для аннулирования лицензии стали жалобы жителей Лосиноостровского района о ненадлежащем управлении домами по адресам: улица Коминтерна, д. 28, корп. 1 и улица Искры, д. 1. Всего таких жалоб было более 300. Управляющая компания лишена лицензии решением суда по заявлению органа государственного жилищного надзора и на основании решения лицензионной комиссии согласно статье 199 Жилищного кодекса РФ.

Всего в столице насчитывается 988 управляющих компаний, которым было разрешено вести предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами. Отметим, в 2015 году эксперты заявили, что управленческая деятельность вообще не подлежит лицензированию, а объективность членов лицензионной комиссии также будет весьма сомнительна. Зато в результате с рынка будут выдавлены мелкие и средние компании сферы ЖКХ, а рынок будет поделен между крупными фирмами, контролируемыми чиновничеством.

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