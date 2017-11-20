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Выходные в столице будут облачными и снежными
8 декабря 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Выходные в столице будут облачными и снежными, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 9 декабря, в столице будет облачно. Небольшой снег. Ночью температура в Москве минус 2 - минус 4, по области до минус 7 градусов, ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Днем температура в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух градусов, ветер южный и юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Местами гололедица.

В воскресенье, 10 декабря, в столице также будет облачно. Небольшие осадки. Температура ночью в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух градусов, днем в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус трех до плюс двух градусов. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами 12-17 метров в секунду. Местами гололедица.
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Пятница, 8 декабря 2017 г. // Последняя новость 20:00
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