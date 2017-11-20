Компанию, уличенную в картельном сговоре при подсветке города, поймали на аналогичном мошенничестве

16 июня 2017 г. Компании-участницы торгов на подсветку зданий у Кремля попались на картельном сговоре

После проверки документов выяснилось, что участники предоставили почти идентичные заявки, с одинаковыми названиями файлов и заголовков. Из-за их действий художественную подсветку вокруг Кремля сделали по максимальной цене.