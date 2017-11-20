Компанию, уличенную в картельном сговоре при подсветке города, поймали на аналогичном мошенничестве

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) России раскрыло картельный сговор поставщиков услуг по архитектурно-художественному освещению зданий и улиц. Как сообщается на сайте ведомства
, московское УФАС России признало АО "Агентство развития перспективных технологий" и ООО "Орбита-сервис" нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона "О защите конкуренции".
C июля по декабрь 2016 года компании приняли участие в четырех торгах на право установки архитектурно-художественного освещения улиц и зданий Москвы, а также транспортных развязок на пересечениях МКАД, общая цена контрактов по которым составила 625,9 миллиона рублей. Заключив картельное соглашение, компании подали по одному или несколько ценовых предложений и отказались от конкурентной борьбы. Результатом этих действий стало снижение цены контрактов до 615,5 миллиона рублей, и оказание услуг департаменту топливно-энергетического хозяйства Москвы осуществлялось по завышенным ценам. При этом в ходе аукционов компании обменивались информацией и использовали единую информационно-техническую инфраструктуру, а также проводили совместную подготовку к участию в аукционах.
АО "Агентство развития перспективных технологий" существует с 2013 года. С 2014 года компания выполняет множество контрактов для московских предприятий, включая "Мосгортранс", "Моссвет", "Мосводоканал" и другие, и не впервые попадает под подозрения об участии в картельных сговорах. В апреле этого года блогер Иван Ежиков заметил, что конкурс на право проведения реконструкции на одном из участков Садового кольца прошел с очевидными нарушениями
. В аукционе участвовали и конкурировали между собой две компании - "АРПТ" и "Техноконцепт", у которых в анкете был указан один и тот же телефон, а финансовым директором числился один человек - Дарья Чугуй. А в июне этого года АО "Агентство развития перспективных технологий" и ООО "Прайм сервис" уличили в картельном сговоре при проведении аукционов на выполнение художественной подсветки зданий
вокруг Кремля и освещение транспортных развязок на Каширском и Новорижском шоссе.