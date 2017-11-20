Идея сохранения исторического панно в Якиманке едва не осталась без поддержки в "оппозиционном" совете депутатов

Инициатива по сохранению исторического панно "Мы строим коммунизм" на торце здания на Серпуховской площади неожиданно встретила сопротивление в совете депутатов района Якиманка: на недавнем заседании местных народных избранников лишь пять человек поддержали обращение в мэрию с просьбой признать объект памятником культурного наследия. Такого количества голосов оказалось достаточно лишь благодаря отсутствию на заседании двух муниципальных депутатов.
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бывший мундеп Басманного района Евгений Будник, советскому панно уже не раз грозило уничтожение. На все запросы градозащитников столичные власти отвечали, что панно "является неотъемлемой частью здания, формирующего облик Серпуховской площади, и подлежит сохранению". Однако статус памятника ему так и не придали.
"Летом 2017 года с панно сняли сетку, его снова стало видно с Серпуховской площади. Однако уже в начале осени панно снова закрыли. Такова ситуация и на сегодняшний день. Проблема в том, что панно все-таки не признано памятником, а само здание могут реконструировать и, как мы знаем, бывают случаи
, когда в процессе реконструкции уникальные части "случайным" образом разрушаются", - обеспокоился Будник.
Идея обращения в мэрию о приданию панно соответствующего статуса обсуждалась в ноябре на заседании районного совета депутатов, в котором 9 из 10 мест занимают представители "Яблока", а председательствует - "яблочник" Андрей Морев. На заседании присутствовали только восемь депутатов, "за" проголосовали только четыре оппозиционера и единственная представительница "Единой России".
"Если бы еще кто-то воздержался и проголосовал "против", то обращение от совета депутатов о необходимости сохранения панно не было бы поддержано. Депутаты, видимо, не понимают, что если бы обращение в итоге не было бы поддержано, то в случае разрушения панно, они бы и были крайними. Странно всё это, мы беспокоились, что опять пройдут единороссы, но прошли оппозиционеры и мы немного успокоились. Но оказывается нам абсолютно неизвестно, что от них ожидать, даже в таком очевидном вопросе, как сохранение исторических памятников", - констатировал Будник.