В Москве при усиленной охране снова открылась выставка Джока Стерджеса, в которой год искали порнографию

5 октября 2016 г. "Патриотов", разогнавших выставку Стерджеса, обвинили в рейдерских захватах

"Офицеры России" подминают под себя целые рынки, гаражные комплексы и выставки, однако правоохранители на это не реагируют. СМИ задались вопросом, откуда растут корни данной организации.