В Москве при усиленной охране снова открылась выставка Джока Стерджеса, в которой год искали порнографию

Выставка американского фотографа Джока Стерджеса "Без смущения 2.0", демонстрирующая его топовые работы, снова открывается в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер и продлится до 8 января. Об этом ТАСС сообщила куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.
После открытия в сентябре 20186 года разгорелся скандал
. Сенатор Елена Мизулина потребовала от прокуратуры проверить выставку, поскольку ее организаторы якобы могут поддерживать детскую порнографию. Ее позицию разделила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
На следующий день украинский безработный, активист националистического движения SERB Александр Петрунько облил сероводородной грязью работы Стерджеса. Его арестовали на 7 суток за мелкое хулиганство, вскоре после этого инцидента организаторы закрыли выставку. Спустя год экспертиза признала полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень представленных на выставке работ.
"Мы показываем самые топовые вещи Джока Стерджеса, подчеркивающие его стиль и известные всему миру. Его фотографии - это рассказ о чистых помыслах и отношениях в семье", - сказала Григорьева-Литвинская. Обновленная экспозиция разместится в Белом зале Центра фотографии имени братьев Люмьер и будет включать в себя 22 фотографии семей нудистов Франции, Северной Калифорнии и Ирландии, с которыми Стерджес дружил и общался. Автор фотографировал их на протяжении своей долгой творческой карьеры. Начав работу сериями в 1970-е годы, Стерджес запечатлел три поколения моделей.
"Мы дополним выставку частично опубликованным заключением Следственного комитета, статьями из СМИ по этому делу, репликами провокаторов сентябрьских событий, фрагментами телевизионных передач, раздувавших шумиху, из-за которой мы были вынуждены закрыть эту выставку в прошлом году", - сказала Григорьева-Литвинская. По ее словам, убытки от закрытия экспозиции были достаточно значительны.
"Полтора месяца никого не было, все считали, что мы закрыты. В целом сумма убытков не превышает полутора миллионов рублей", - заявила куратор, добавив, что во избежание повторных скандалов будет усилена охрана центра, а также будет проводиться тщательный досмотр посетителей. Впрочем, один из руководителей организации "Офицеры России", представители которой в прошлом году блокировали вход в центр, пообещал "Собеседнику"
, что общественники больше не намерены вмешиваться в работу выставки.