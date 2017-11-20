На выставке Стерджеса вновь разлили неизвестную жидкость

8 декабря 2017 г. В Москве при усиленной охране снова открылась выставка Джока Стерджеса, в которой год искали порнографию

Обновленная экспозиция разместится в Белом зале Центра фотографии и будет включать в себя, помимо прочего, материалы о скандале вокруг закрытия выставки в прошлом году. Ранее экспертиза признала высокий уровень работ Стерджеса.