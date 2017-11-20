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На выставке Стерджеса вновь разлили неизвестную жидкость
8 декабря 2017 г. | Время публикации 15:06
Рубрики: Происшествия  
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
На выставке фотографа Джока Стерджеса "Без смущения. 2.0" в Центре фотографии имени братьев Люмьер неизвестный разлил пахучую жидкость. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации газеты, после инцидента охранник вывел из здания женщину, РЕН ТВ сообщает, что экспонаты облил мужчина в женской одежде, который был впоследствии задержан. В пресс-службе Центра фотографии имени братьев Люмьер информацию о разлитой жидкости прокомментировать отказались.

Ранее куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская заявила, что во избежание повторных скандалов будет усилена охрана центра, а также будет проводиться тщательный досмотр посетителей. Один из руководителей организации "Офицеры России", представители которой в прошлом году блокировали вход в центр из-за скандальной выставки, пообещал, что общественники больше не намерены вмешиваться в ее работу.
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