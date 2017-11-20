На выставке Стерджеса вновь разлили неизвестную жидкость

На выставке фотографа Джока Стерджеса "Без смущения. 2.0" в Центре фотографии имени братьев Люмьер неизвестный разлил пахучую жидкость. Об этом сообщает "Коммерсант"
.
По информации газеты, после инцидента охранник вывел из здания женщину, РЕН ТВ
сообщает, что экспонаты облил мужчина в женской одежде, который был впоследствии задержан. В пресс-службе Центра фотографии имени братьев Люмьер информацию о разлитой жидкости прокомментировать отказались.
Ранее куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская заявила, что во избежание повторных скандалов будет усилена охрана центра
, а также будет проводиться тщательный досмотр посетителей. Один из руководителей организации "Офицеры России", представители которой в прошлом году блокировали вход в центр из-за скандальной выставки, пообещал, что общественники больше не намерены вмешиваться в ее работу.