"Альянс зеленых" обратился в Генпрокуратуру и Счетную палату по поводу сокрытия данных о загрязненности воздуха в Москве

Партия "Альянс зеленых" обратилась в Генпрокуратуру и Счетную палату с просьбой проверить деятельность столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС). Поводом стало закрытие сайта "Мосэкомониторинга", из-за чего москвичам уже пять месяцев недоступны полные данные о состоянии атмосферного воздуха. Об этом сообщается на сайте партии
.
В "Альянсе зеленых" напомнили, что закрытие сайта "Мосэкомониторинга" на "модернизацию" совпало с массовыми жалобами на неприятные запахи и загрязнение воздуха. Данные мониторинга, которые ДПиООС в качестве альтернативы публикует на своем сайте, "представляют собой предельно сокращенную сводку в целом по городу, а в таком огромном мегаполисе, как Москва, "средняя температура по больнице" для выявления экологических проблем бесполезна", - отметили в партии.
В октябре 2017 года глава департамента природопользования Антон Кульбачевский пообещал, что сайт "Мосэкомониторинга" заработает в середине декабря. Однако этого не произошло, на что обратил внимание Гринпис России
. После обращения экоактивистов власти Москвы пообещали возобновить доступ к данным мониторинга в середине февраля
.
За это время по Москве и Подмосковью прокатилась череда экологических скандалов в связи с новыми неприятными запахами, конкретный источник которых не назван по сей день. В "Альянсе зеленых" напомнили, что ситуацию взял под контроль глава Минприроды Сергей Донской. Меж тем руководитель ДПиООС продолжает утверждать, что донимающие москвичей запахи не опасны для здоровья горожан
, а сама проблема не является общегородской.
"Очевидные противоречия позиции ДПиООС и А.О.Кульбачевского с позицией федерального Минприроды России, общественных организаций и жителей Москвы заставляют усомниться в том, что столичный экологический Департамент достаточно компетентно выполняет свою работу", - считают в партии.
В связи с этим ее председатель Александр Закондырин попросил Генпрокуратуру проверить как деятельность всего ДПиООС, так и лично Антона Кульбачевского, а Счетную палату - оценить, как департамент расходует выделяемые ему средства. "Может быть, это поможет узнать, что мешает запустить после "модернизации" открытый ресурс с данными экомониторинга столичного воздуха?" - заключили в "Альянсе зеленых".