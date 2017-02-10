На пересечении Шоссе Энтузиастов и ТТК обнаружили ловушку ДПС, в которую попали сотни водителей Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Поздно вечером 11 октября 2017 года журналист "Газеты.Ru" Юрий Воронцов был остановлен сотрудниками ГИБДД в районе пересечения шоссе Энтузиастов и ТТК. По его наблюдениям, съехать с шоссе Энтузиастов тут можно с любого из двух крайних правых рядов, но на светофоре, установленном по обеим сторонам этого двухполосного ответвления, всегда горит зеленый свет, а стрелка поворота направо, расположенная на боковой секции, иногда гаснет. Съезд с шоссе Энтузиастов пересекает трамвайные пути, и когда стрелка гаснет, автомобили должны останавливаться и пропускать трамвай. Однако автомобилисты, двигающиеся по второму ряду справа, видят только зеленый сигнал светофора и либо ждут зеленого сигнала для проезда под эстакаду, либо едут прямо и при выключенной стрелке. А дорожные знаки лишь запутывают водителей, в итоге на этом перекрестке регулярно создаются аварийные ситуации и ДТП, в том числе с трамваями.



По словам журналиста, сложный участок стал "ловушкой": сотрудники ДПС дежурят здесь постоянно, подстерегая не разобравшихся в ситуации автомобилистов. Сотрудник ГИБДД заявил журналисту, что дорога в этом месте представляет собой перекресток, а в ответ на возражения посоветовал "подучить ПДД". На Воронцова составили административный протокол, грозивший ему штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев.



Как выяснил журналист, интернет буквально пестрит сообщениями об этом перекрестке с лета 2009 года: c 2014 года, когда было ужесточено наказание за проезд на запрещающий сигнал светофора, суд рассмотрел около 65 административных дел, аналогичных тому, что были заведены против журналиста, однако до сей поры на проблемный перекресток внимания почему-то не обращали. При этом количество водителей, которых привлекли к ответственности по данной статье впервые, в десятки раз больше, в ряде случаев мировой суд принял решение о штрафе, но множество водителей в итоге были лишены водительских прав.



28 ноября суд лишил журналиста водительского удостоверения на 4 месяца, и он решил обжаловать решение в Лефортовском районном суде. При этом выяснилось, что сотрудник суда сам стал одной из "жертв" перекрестка". Тем не менее Лефортовский суд оставил решение мирового суда без изменений, вынудив журналиста обратиться с жалобой уже в Мосгорсуд. "После общения с полицейскими, походов в суды у меня сложилось четкое представление, что об этом запутанном перекрестке, который сбивает с толку водителей очень много лет, прекрасно знают и в ГИБДД, и в самих судах, но никаких шагов для исправления никто не предпринимает", - констатирует Воронцов. При этом проверить маршрут патрулирования сотрудников ГИБДД никто не может: подразумевается, что наряд курсирует по всему маршруту, давая сотрудникам ДПС возможность устраивать подобные ловушки.



В ситуационном центре ГКУ ЦОДД признали запутанность схемы и попытались решить проблему, добавив в боковую секцию светофора новую линзу с новым контуром: вместо одной стрелки здесь появилось сразу две, по одной на каждый съезд с ТТК. Синхронизированные стрелки либо горят, разрешая водителям движение на ТТК, либо гаснут, давая понять, что проезд на Третье кольцо запрещен. Тем не менее у основного сегмента светофора по-прежнему включен зеленый сигнал, который многие водители по-прежнему могут трактовать, как разрешение на проезд.



Адвокат, помогавший Воронцову составлять жалобу в районный суд, считает, что реакция столичных властей оставляет ему некоторую надежду на возврат прав. По его словам, такие жалобы рассматриваются 2-3 месяца, и даже если решение будет принято в пользу автомобилиста, срок лишения у него к тому времени, скорее всего, уже истечет. "С другой стороны, смысл в этом все-таки есть, ведь в случае отмены решения мирового суда у него отпадет второе наказание за проезд на красный, в этом тоже есть практический смысл", — говорит юрист. К тому же Мосгорсуд вполне может учесть изменение схемы на данном участке.



подобная ловушка была обнаружена на пересечении Октябрьской улицы и Лазаревского переулка: переулок смещается на несколько метров в сторону, и водителю, чтобы проехать прямо, необходимо слегка повернуть налево. В ГИБДД же, пользуясь доверием автомобилистов, подобные перемещения машин объявляют выездом на встречную полосу движения и массово выписывают водителям штрафы, которые не получается оспорить даже через суд, несмотря на наличие очевидных аргументов в пользу горожан. По словам представителя московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, случаи с "кормушками ГИБДД" стали происходить реже, но такая практика существует до сих пор из-за "палочной" системы, которая поощряет за количество зафиксированных нарушений. "Газета.Ru" помогла ликвидировать действовавшую много лет ловушку, из-за которой сотни московских водителей были привлечены к административной ответственности за проезд на красный свет, а десятки — лишились водительских прав. После обращения к руководству ЦОДД в организацию движения на пересечении Шоссе Энтузиастов и ТТК были оперативно внесены изменения, которые сделали этот участок более понятным для водителей.Поздно вечером 11 октября 2017 года журналист "Газеты.Ru" Юрий Воронцов был остановлен сотрудниками ГИБДД в районе пересечения шоссе Энтузиастов и ТТК. По его наблюдениям, съехать с шоссе Энтузиастов тут можно с любого из двух крайних правых рядов, но на светофоре, установленном по обеим сторонам этого двухполосного ответвления, всегда горит зеленый свет, а стрелка поворота направо, расположенная на боковой секции, иногда гаснет. Съезд с шоссе Энтузиастов пересекает трамвайные пути, и когда стрелка гаснет, автомобили должны останавливаться и пропускать трамвай. Однако автомобилисты, двигающиеся по второму ряду справа, видят только зеленый сигнал светофора и либо ждут зеленого сигнала для проезда под эстакаду, либо едут прямо и при выключенной стрелке. А дорожные знаки лишь запутывают водителей, в итоге на этом перекрестке регулярно создаются аварийные ситуации и ДТП, в том числе с трамваями.По словам журналиста, сложный участок стал "ловушкой": сотрудники ДПС дежурят здесь постоянно, подстерегая не разобравшихся в ситуации автомобилистов. Сотрудник ГИБДД заявил журналисту, что дорога в этом месте представляет собой перекресток, а в ответ на возражения посоветовал "подучить ПДД". На Воронцова составили административный протокол, грозивший ему штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев.Как выяснил журналист, интернет буквально пестрит сообщениями об этом перекрестке с лета 2009 года: c 2014 года, когда было ужесточено наказание за проезд на запрещающий сигнал светофора, суд рассмотрел около 65 административных дел, аналогичных тому, что были заведены против журналиста, однако до сей поры на проблемный перекресток внимания почему-то не обращали. При этом количество водителей, которых привлекли к ответственности по данной статье впервые, в десятки раз больше, в ряде случаев мировой суд принял решение о штрафе, но множество водителей в итоге были лишены водительских прав.28 ноября суд лишил журналиста водительского удостоверения на 4 месяца, и он решил обжаловать решение в Лефортовском районном суде. При этом выяснилось, что сотрудник суда сам стал одной из "жертв" перекрестка". Тем не менее Лефортовский суд оставил решение мирового суда без изменений, вынудив журналиста обратиться с жалобой уже в Мосгорсуд. "После общения с полицейскими, походов в суды у меня сложилось четкое представление, что об этом запутанном перекрестке, который сбивает с толку водителей очень много лет, прекрасно знают и в ГИБДД, и в самих судах, но никаких шагов для исправления никто не предпринимает", - констатирует Воронцов. При этом проверить маршрут патрулирования сотрудников ГИБДД никто не может: подразумевается, что наряд курсирует по всему маршруту, давая сотрудникам ДПС возможность устраивать подобные ловушки.В ситуационном центре ГКУ ЦОДД признали запутанность схемы и попытались решить проблему, добавив в боковую секцию светофора новую линзу с новым контуром: вместо одной стрелки здесь появилось сразу две, по одной на каждый съезд с ТТК. Синхронизированные стрелки либо горят, разрешая водителям движение на ТТК, либо гаснут, давая понять, что проезд на Третье кольцо запрещен. Тем не менее у основного сегмента светофора по-прежнему включен зеленый сигнал, который многие водители по-прежнему могут трактовать, как разрешение на проезд.Адвокат, помогавший Воронцову составлять жалобу в районный суд, считает, что реакция столичных властей оставляет ему некоторую надежду на возврат прав. По его словам, такие жалобы рассматриваются 2-3 месяца, и даже если решение будет принято в пользу автомобилиста, срок лишения у него к тому времени, скорее всего, уже истечет. "С другой стороны, смысл в этом все-таки есть, ведь в случае отмены решения мирового суда у него отпадет второе наказание за проезд на красный, в этом тоже есть практический смысл", — говорит юрист. К тому же Мосгорсуд вполне может учесть изменение схемы на данном участке. Годом ранее подобная ловушка была обнаружена на пересечении Октябрьской улицы и Лазаревского переулка: переулок смещается на несколько метров в сторону, и водителю, чтобы проехать прямо, необходимо слегка повернуть налево. В ГИБДД же, пользуясь доверием автомобилистов, подобные перемещения машин объявляют выездом на встречную полосу движения и массово выписывают водителям штрафы, которые не получается оспорить даже через суд, несмотря на наличие очевидных аргументов в пользу горожан. По словам представителя московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, случаи с "кормушками ГИБДД" стали происходить реже, но такая практика существует до сих пор из-за "палочной" системы, которая поощряет за количество зафиксированных нарушений.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 февраля 2017 г. Необычный перекресток на северо-востоке Москвы стал "кормушкой" для автоинспекторов

Речь идет о перекрестке Октябрьской улицы и Лазаревского переулка, который спроектирован так, что по нему невозможно проехать абсолютно прямо. Сотрудникам ГИБДД небольшого поворота машин достаточно для оформления штрафов.

