Фестиваль еды и опросы о продуктах пройдут около избирательных участков Москвы в день выборов

Гастрономический фестиваль и опросы о предпочтениях покупателей пройдут в Москве вблизи вблизи избирательных участков 17-18 марта. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он пояснил, что власти хотят воспользоваться ожидаемой ими высокой явкой на президентских выборах, чтобы "презентовать продукты, которые пользуются популярностью на ярмарках выходного дня, и узнать мнение горожан, какие продукты они хотят видеть на ярмарках".
Фестиваль "МосЕда" охватит более 1500 площадок. "В основном это будут места, где будет проходить голосование. Мы подготовили буклеты-опросники, чтобы узнать о предпочтениях покупателей", - цитирует Немерюка "Интерфакс"
. По его словам, в анкетах москвичи смогут рассказать, какая продукция им больше нравится, какую они хотели бы видеть на ярмарках выходного дня и какие регионы им наиболее интересны.
"Буклетов и анкет напечатали достаточное количество, чтобы мы заблаговременно смогли скорректировать наполнение ярмарок выходного дня в соответствии с пожеланиями москвичей", - сказал глава департамента. На фестивале будет представлен широкий ассортимент сыров, мясных и рыбных продуктов. Также запланированы мастер-классы, конкурсы и музыкальная программа, передает РИАМО
.
В Москве также запланировано проведение так называемых школьных референдумов в день выборов, при этом власти утверждают, что опросы проводятся не ради повышения явки, а, наоборот, в связи с ожидаемой высокой явкой. ВЦИОМ на основе проведенного в конце января опроса россиян предсказал явку на президентских выборах в 70 процентов, причем около 70 процентов респондентов заявили, что готовы проголосовать за действующего главу государства Владимира Путина. Эти цифры удивительным образом совпали с ожиданиями Кремля
.