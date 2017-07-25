Хуснуллин: "Горбушкин двор" снесут не ранее 2019 года

Власти Москвы приступят к сносу ТЦ "Горбушкин двор" не ранее 2019 года, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Его цитирует ТАСС.
По словам заммэра, конкретные сроки сноса ТЦ будут ясны после подготовки проектно-сметной документации, что произойдет не раньше, чем через год. Ранее сообщалось, что территорию ТЦ "Горбушкин двор" отдадут под строительство офисов или жилья для переселенцев в рамках программы реновации.
"Мы ведем переговоры с инвестором. Считаем, что в таком виде, в котором сегодня "Горбушкин двор", он создает большой трафик, неудобства для жителей. В районе Фили есть объем реновации, который не обеспечен стартовыми площадками
, поэтому мы эту работу проводим, делаем градостроительный потенциал оценки территории, наша задача - максимально больше найти площадок",- сказал Хуснуллин.
О грядущей застройке "Горбушки" в конце июля прошлого года сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника московской мэрии, а также некоторых брокеров. Эксперты издания отмечали, что этот рынок был крайне популярным торговым центром в начале и середине 2000-х, но из-за узкой специализации комплекса и высокой конкуренции на рынке торговой недвижимости его формат может быть уже не столь эффективным. Кроме того, рядом с "Горбушкиным двором" расположен ТЦ "Филион", а также строится еще один торговый комплекс рядом с метро "Багратионовская". Жилая же застройка территории "Горбушкина двора" выглядит оправданной для столичного бюджета, поскольку жилье стало наиболее доходным и востребованным сегментом на рынке недвижимости, а на западе Москвы оно продается дороже, чем в среднем по городу.