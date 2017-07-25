NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
8
февраля
pda
Поиск
Архив

Хуснуллин: "Горбушкин двор" снесут не ранее 2019 года
8 февраля 2018 г. | Время публикации 11:21 | Последние изменения 12:19
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы приступят к сносу ТЦ "Горбушкин двор" не ранее 2019 года, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Его цитирует ТАСС.

По словам заммэра, конкретные сроки сноса ТЦ будут ясны после подготовки проектно-сметной документации, что произойдет не раньше, чем через год. Ранее сообщалось, что территорию ТЦ "Горбушкин двор" отдадут под строительство офисов или жилья для переселенцев в рамках программы реновации.

"Мы ведем переговоры с инвестором. Считаем, что в таком виде, в котором сегодня "Горбушкин двор", он создает большой трафик, неудобства для жителей. В районе Фили есть объем реновации, который не обеспечен стартовыми площадками, поэтому мы эту работу проводим, делаем градостроительный потенциал оценки территории, наша задача - максимально больше найти площадок",- сказал Хуснуллин.

О грядущей застройке "Горбушки" в конце июля прошлого года сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника московской мэрии, а также некоторых брокеров. Эксперты издания отмечали, что этот рынок был крайне популярным торговым центром в начале и середине 2000-х, но из-за узкой специализации комплекса и высокой конкуренции на рынке торговой недвижимости его формат может быть уже не столь эффективным. Кроме того, рядом с "Горбушкиным двором" расположен ТЦ "Филион", а также строится еще один торговый комплекс рядом с метро "Багратионовская". Жилая же застройка территории "Горбушкина двора" выглядит оправданной для столичного бюджета, поскольку жилье стало наиболее доходным и востребованным сегментом на рынке недвижимости, а на западе Москвы оно продается дороже, чем в среднем по городу.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мэрия хочет использовать часть "Горбушки" в качестве площадки для реновации
11 августа 2017 г.
Мэрия хочет использовать часть "Горбушки" в качестве площадки для реновации
Хуснуллин заявил, что рядом с рынком в районе Фили явно не хватает площадок под стартовые дома по "сносной" программе. Если по застройке "Горбушки" примут положительное решение, там появятся дома для переселенцев.
25 июля 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
8.02.2018   18:40
8
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 8 февраля 2018 г. // Последняя новость 17:28
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>