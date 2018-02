Любительская велогонка по Садовому кольцу пройдет в Москве в мае Рубрики: Общество

"В этом году ежегодный велопарад пройдет 20 мая. Также пройдет любительская велогонка на Садовом кольце", - сказала она на круглом столе в рамках VI Международного зимнего велоконгресса, пояснив, что парад не является спортивной гонкой, стать его участником может любой желающий.



Как пояснили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, любительская велогонка будет проводиться на внутренней стороне Садового кольца. Участники разделятся на три группы - любители, мастера и женщины от 19 лет. Целью гонки является развитие и популяризация движения любителей велосипедного спорта, укрепление здоровья и приобщение к велодвижению.



Напомним, 11 февраля в столице пройдет



На сайте Let's bike it! в списке запланированных мероприятий также значатся две акции "На работу на велосипеде" - 18 мая и 21 сентября - и ночной велопарад в День московского транспорта 14 июля. Однако известно, что 15 июля пройдет закрытие чемпионата мира по футболу, поэтому планы могут измениться. Еще один московский велопарад активисты надеются провести в День города.



Кольцевой маршрут протянется от 3-й Фрунзенской улицы до парка "Зарядье" и вокруг него. В этом году планируется провести еще три велопарада. Весенний в связи с ЧМ по футболу перенесен с 27-го на 20 мая.



