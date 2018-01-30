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Любительская велогонка по Садовому кольцу пройдет в Москве в мае
8 февраля 2018 г. | Время публикации 15:47 | Последние изменения 18:13
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Ежегодный велопарад пройдет в Москве 20 мая в формате любительской гонки по Садовому кольцу. Об этом сообщила руководитель проектов департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Ольга Мальцева, слова которой приводит ТАСС.

"В этом году ежегодный велопарад пройдет 20 мая. Также пройдет любительская велогонка на Садовом кольце", - сказала она на круглом столе в рамках VI Международного зимнего велоконгресса, пояснив, что парад не является спортивной гонкой, стать его участником может любой желающий.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, любительская велогонка будет проводиться на внутренней стороне Садового кольца. Участники разделятся на три группы - любители, мастера и женщины от 19 лет. Целью гонки является развитие и популяризация движения любителей велосипедного спорта, укрепление здоровья и приобщение к велодвижению.

Напомним, 11 февраля в столице пройдет традиционный зимний велопарад, ради которого на восьми улицах в центре Москвы перекроют движение. С 4:00 до 16:00 будет ограничено движение по одной полосе 3-й Фрунзенской улицы, а с 12:00 до 14:00 она закроется полностью. В то же период нельзя будет проехать по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережных, Китайгородскому проезду, Варварке, Москворецкой улице.

На сайте Let's bike it! в списке запланированных мероприятий также значатся две акции "На работу на велосипеде" - 18 мая и 21 сентября - и ночной велопарад в День московского транспорта 14 июля. Однако известно, что 15 июля пройдет закрытие чемпионата мира по футболу, поэтому планы могут измениться. Еще один московский велопарад активисты надеются провести в День города.

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