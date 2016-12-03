Именной поезд "Мой Маршак" запустили на Арбатско-Покровской линии

9 февраля 2017 г. Памятник детскому поэту Самуилу Маршаку установят в районе Чистых прудов

Памятник появится на Лялиной площади. Его внешний вид выберут на закрытом конкурсе. Финансировать работы, которые оцениваются в 10 миллионов рублей, будет благотворительный фонд "Российский еврейский конгресс".