Именной поезд "Мой Маршак" запустили на Арбатско-Покровской линии

На Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена запущен новый именной поезд "Мой Маршак". Как сообщает корреспондент агентства "Москва" с торжественной церемонии запуска поезда, его старт приурочен к 130-летию со дня рождения поэта, переводчика и драматурга Самуила Маршака.
Именной состав будет ходить по Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Как рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, каждый вагон поезда "Мой Маршак" оформлен индивидуально. В состав включены "Детский вагон", "Театральный вагон", "Школа Маршака", "Английский вагон" и "Военный вагон", включающий в себя интересные факты из биографии поэта, стихи, сказки, баллады и иллюстрации к произведениям.
Одновременно с выходом брендированного состава в продаже появятся 600 тысяч специальных билетов "Единый". Также сообщалось, что на Лялиной площади в районе Чистых прудов появится памятник Маршаку
. Финансировать работы, которые оцениваются в 10 миллионов рублей, будет благотворительный фонд "Российский еврейский конгресс". А в крупнейших городах России пройдут народные детские чтения произведений поэта совместно с проектом "Живая классика".