

Московская полиция опровергла слова вице-мэра о нападениях на снегоуборщиков Рубрики: Общество

Reuters



Источник в главном управлении МВД по Москве рассказал, что с 3-го по 6 февраля в дежурную часть не поступало заявлений, связанных с правонарушениями в отношении работников коммунальных служб. За этот период в столице было зафиксировано три случая применения травматического оружия, но все они имели отношение к бытовым ссорам, не связанным с коммунальщиками.



Так, в воскресенье, 4 февраля, неизвестный открыл огонь по охраннику кафе "Курвуазье" на Малой Сухаревской площади. В этот же день произошло два случая стрельбы из травматического оружия в пьяной ссоре на востоке и юго-востоке Москвы, при этом по коммунальной технике и по сотрудникам коммунального хозяйства никто не стрелял. В комплексе городского хозяйства не смогли оперативно предоставить детали инцидентов с участием сотрудников коммунальных служб в 2018 году.



6 февраля об инцидентах с участием коммунальных работников, убирающих снег, рассказал вице-мэр столицы Петр Бирюков. "Есть примеры, когда дворники, механизаторы убирают двор, территорию около дома, и вдруг находятся граждане, которым не нравится, что ночью ведется работа. В окна летят продукты питания, открывают холодильники и



Московская полиция не получала заявлений о случаях стрельбы из травматического оружия в работников коммунальных служб и коммунальную технику, убирающую снег. Об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах.Источник в главном управлении МВД по Москве рассказал, что с 3-го по 6 февраля в дежурную часть не поступало заявлений, связанных с правонарушениями в отношении работников коммунальных служб. За этот период в столице было зафиксировано три случая применения травматического оружия, но все они имели отношение к бытовым ссорам, не связанным с коммунальщиками.Так, в воскресенье, 4 февраля, неизвестный открыл огонь по охраннику кафе "Курвуазье" на Малой Сухаревской площади. В этот же день произошло два случая стрельбы из травматического оружия в пьяной ссоре на востоке и юго-востоке Москвы, при этом по коммунальной технике и по сотрудникам коммунального хозяйства никто не стрелял. В комплексе городского хозяйства не смогли оперативно предоставить детали инцидентов с участием сотрудников коммунальных служб в 2018 году.6 февраля об инцидентах с участием коммунальных работников, убирающих снег, рассказал вице-мэр столицы Петр Бирюков. "Есть примеры, когда дворники, механизаторы убирают двор, территорию около дома, и вдруг находятся граждане, которым не нравится, что ночью ведется работа. В окна летят продукты питания, открывают холодильники и выбрасывают яйца в адрес этих работающих", - заявил чиновник. Он также сообщил о якобы имевших место случаях нападения на работников коммунальных служб с травматическим оружием: по его словам, расследованием этих инцидентов уже занимаются правоохранительные органы.



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