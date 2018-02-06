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Московская полиция опровергла слова вице-мэра о нападениях на снегоуборщиков
8 февраля 2018 г. | Время публикации 10:36 | Последние изменения 12:21
Рубрики: Общество  
 
Reuters
Московская полиция не получала заявлений о случаях стрельбы из травматического оружия в работников коммунальных служб и коммунальную технику, убирающую снег. Об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах.

Источник в главном управлении МВД по Москве рассказал, что с 3-го по 6 февраля в дежурную часть не поступало заявлений, связанных с правонарушениями в отношении работников коммунальных служб. За этот период в столице было зафиксировано три случая применения травматического оружия, но все они имели отношение к бытовым ссорам, не связанным с коммунальщиками.

Так, в воскресенье, 4 февраля, неизвестный открыл огонь по охраннику кафе "Курвуазье" на Малой Сухаревской площади. В этот же день произошло два случая стрельбы из травматического оружия в пьяной ссоре на востоке и юго-востоке Москвы, при этом по коммунальной технике и по сотрудникам коммунального хозяйства никто не стрелял. В комплексе городского хозяйства не смогли оперативно предоставить детали инцидентов с участием сотрудников коммунальных служб в 2018 году.

6 февраля об инцидентах с участием коммунальных работников, убирающих снег, рассказал вице-мэр столицы Петр Бирюков. "Есть примеры, когда дворники, механизаторы убирают двор, территорию около дома, и вдруг находятся граждане, которым не нравится, что ночью ведется работа. В окна летят продукты питания, открывают холодильники и выбрасывают яйца в адрес этих работающих", - заявил чиновник. Он также сообщил о якобы имевших место случаях нападения на работников коммунальных служб с травматическим оружием: по его словам, расследованием этих инцидентов уже занимаются правоохранительные органы.

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