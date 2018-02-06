Московская полиция опровергла слова вице-мэра о нападениях на снегоуборщиков

Московская полиция не получала заявлений о случаях стрельбы из травматического оружия в работников коммунальных служб и коммунальную технику, убирающую снег. Об этом РБК
рассказали два источника в правоохранительных органах.
Источник в главном управлении МВД по Москве рассказал, что с 3-го по 6 февраля в дежурную часть не поступало заявлений, связанных с правонарушениями в отношении работников коммунальных служб. За этот период в столице было зафиксировано три случая применения травматического оружия, но все они имели отношение к бытовым ссорам, не связанным с коммунальщиками.
Так, в воскресенье, 4 февраля, неизвестный открыл огонь по охраннику кафе "Курвуазье" на Малой Сухаревской площади. В этот же день произошло два случая стрельбы из травматического оружия в пьяной ссоре на востоке и юго-востоке Москвы, при этом по коммунальной технике и по сотрудникам коммунального хозяйства никто не стрелял. В комплексе городского хозяйства не смогли оперативно предоставить детали инцидентов с участием сотрудников коммунальных служб в 2018 году.
6 февраля об инцидентах с участием коммунальных работников, убирающих снег, рассказал вице-мэр столицы Петр Бирюков. "Есть примеры, когда дворники, механизаторы убирают двор, территорию около дома, и вдруг находятся граждане, которым не нравится, что ночью ведется работа. В окна летят продукты питания, открывают холодильники и выбрасывают яйца
в адрес этих работающих", - заявил чиновник. Он также сообщил о якобы имевших место случаях нападения на работников коммунальных служб с травматическим оружием: по его словам, расследованием этих инцидентов уже занимаются правоохранительные органы.