ЦИК запретил школьный референдум в день выборов в Подмосковье и пригрозил Мособлизбиркому расформированием

2 февраля 2018 г. Столичную прокуратуру попросили пресечь "крайне сомнительные" школьные референдумы в день выборов

В надзорное ведомство обратился лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Он попросил изучить разосланные по школам методички, в которых прописан порядок организации и проведения референдумов. Ряд пунктов, по словам политика, противоречит законодательству об образовании и о выборах.