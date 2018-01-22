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ЦИК запретил школьный референдум в день выборов в Подмосковье и пригрозил Мособлизбиркому расформированием
8 февраля 2018 г. | Время публикации 12:55 | Последние изменения 14:41
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России назвала незаконным и отменила решение избиркома Московской области о проведении референдумов в школах в день президентских выборов 18 марта. ЦИК также предупредил главу Мособлизбиркома Ирину Коновалову о возможном выражении ей недоверия и досрочном расформировании комиссии, передает ТАСС.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что направит информацию о сложившейся ситуации губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. "Если так будет продолжаться, может быть дело дойдет до досрочного расформирования комиссии", - сказала она. "Это вообще ни в какие ворота не вписывается", - сказала глава ЦИК, которую цитирует "Интерфакс".

Памфилова уточнила, что речи о об отставке Ирины Коноваловой не идет. "Мы ее предупредили, мы не выразили ей недоверие. Это такое предупреждение. До этого было тоже ей замечание", - сказала Памфилова. Она выразила надежду, что Мособлизбирком извлечет уроки и сделает все возможное, чтобы провести выборы достойно. "Поскольку по другим направлениям очень эффективно работают и очень много полезного в Московской области делают", - сказала председатель ЦИК.

Памфилова также возразила категорически против использования слова "референдум" "там, где это не положено". Она подчеркнула, что положение о референдумах четко зафиксировано в законодательстве. "Все остальное - это опросы. Я еще раз призываю отделить все мероприятия, которые не относятся к выборам. К сожалению, мои опасения оказались небеспочвенными", - констатировала глава ЦИК.

В ЦИК пояснили, что не выступают против муниципальных мероприятий в день выборов в принципе, но их проведение не относится к компетенции ЦИК и региональных избиркомов, так как с точки зрения закона запланированные опросы не являются референдумами. В ЦИК также подчеркнули, что все эти мероприятия "должны не навредить президентской избирательной кампании".

Член ЦИК Николай Левичев напомнил, что в конце января Центризбирком предупреждал об этом региональные избирательные комиссии, но 1 февраля Мособлизбирком все же принял постановление о проведении в день выборов общерегионального школьного референдума в режиме онлайн.

В документе подробно расписывался порядок проведения такого референдума, а также отмечалось, что он проводится министерством образования Московской области и муниципалитетами. Левичев заключил, что таким образом избирком Московской области вышел за рамки своих полномочий.

Член ЦИК напомнил, что в работе Мособлизбиркома и раньше отмечались системные недочеты, но там "не сделали должных выводов". Это заставляет усомниться в том, что областной избирком может организовать и провести выборы на высокопрофессиональном уровне, сказал член ЦИК, и "ставит под сомнение способность председателя избирательной комиссии Ирины Коноваловой должным образом организовать работу комиссии".

Как писал "Коммерсант", 18 марта в Подмосковье планировалось провести электронный школьный референдум о пяти- или шестидневной неделе. При этом такой опрос уже проводился на областном школьном портале, и большинство учеников высказались за пятидневку.

"В школах, где есть хорошие компьютерные классы, голосование будет прямо в них, а там, где такой возможности нет, будем выдавать учащимся логины и пароли, чтобы они голосовали дома", - рассказывала председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова. Она отметила, что такие мероприятия в форме "деловой игры" проводятся не первый год "в рамках повышения правовой культуры". В Центре политических технологий предположили, что школьный референдум призван повысить явку родителей на президентские выборы.

Памфилова также указала на недопустимость использования символики Центризбиркома при проведении "местечковых" мероприятий одновременно с выборами президента. По мнению главы ЦИК, такими действиями в ряде организаций "фактически хотят "проехаться" на авторитете президентских выборов". "Раньше надо было думать," - заключила она.

Напомним, школьные референдумы в день выборов запланированы и в Москве, но к ним у ЦИК не возникло подобных претензий, вероятно, потому что Мосгоризбирком не имеет к ним прямого отношения. Элла Памфилова ранее выступила категорически против проведения дополнительных опросов на избирательных участках. В Мосгоризбиркоме и экспертно-консультативном совете родительской общественности Москвы ответили, что школьные референдумы пройдут хоть и в тех же школах, но в других помещениях, а потому не помешают президентским выборам.
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