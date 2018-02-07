Жители пресекли слушания о выводе земель из состава парка "Москворецкий". Чиновники сбежали через черный ход Рубрики: Общество

Скриншот с видеотрансляции "Рупор Москвы"



Напомним, на днях в социальных сетях появилась информация о том, что 8 февраля управа Крылатского проводит общественные обсуждения материалов, "обосновывающих придание части территории города Москвы статуса особо охраняемой территории и природно-исторического парка "Москворецкий". Под этой формулировкой, по словам активистов, кроется вывод участков Мневниковской и Крылатской пойм из состава парка "Москворецкий", который является особо охраняемой природной территорией.



Власти утверждают, что эти земли захламлены и потому утратили ценность. А недавно заммэра Марат Хуснуллин озвучил планы строительства в Мневниковской пойме



Должного оповещения об общественных слушаниях не было, сайт управы Крылатского о них промолчал, объявление появилось только в выпуске газеты "На западе Москвы" за 2-8 февраля, то есть за шесть дней до слушаний, что является нарушением законодательства. Кроме того, в объявлении был указан несуществующий адрес. А до места, где в действительности проходили слушания, нет прямого доступа на общественном транспорте.



Несмотря на препятствия, на слушания пришли около 300 человек, сообщает



Жители потребовали переноса слушаний, объяснив, что их проведение невозможно из-за множества допущенных нарушений. Чиновники в ответ заявили, что граждане имеют право на такое "мнение", как и на опротестование слушаний в соответствующих инстанциях, и пытались продолжить заседание, вызвав бурное негодование собравшихся. Через некоторое время президиум все-таки дал слово муниципальному депутату Крылатского Ольге Лыковой, которая зачитала перечень нарушений и потребовала от имени инициативной группы отменить общественное обсуждение.



После этого выступило еще несколько местных жителей, высказавшихся за рекультивацию земель вместо их вывода из состава природно-исторического парка, однако общие требования все же сводились к тому, чтобы перенести обсуждение на другое время и в другое место и соблюсти при этом все необходимые процедуры.



В результате этого противостояния чиновники закрыли мероприятие и ушли из зала вместе с протоколом. Жители ждали их появления, чтобы выяснить, признаны ли обсуждения несостоявшимся, но выяснилось, что представители власти покинули здание через черный ход. Кроме того, активисты обнаружили два заранее заполненных журнала слушаний, рассказала муниципальный депутат района Филевский парк Ольга Мостинская. Жители Крылатского и других районов, прилегающих к природно-историческому парку "Москворецкий", пресекли проведение общественных обсуждений по выводу части земель из состава охраняемой природной территории ради застройки. Слушания были организованы со множеством нарушений, в связи с чем горожане призвали перенести мероприятие на другой день. Чиновники сначала пытались игнорировать требования, но затем все-таки покинули зал вместе с протоколом и скрылись через черный ход.Напомним, на днях в социальных сетях появилась информация о том, что 8 февраля управа Крылатского проводит общественные обсуждения материалов, "обосновывающих придание части территории города Москвы статуса особо охраняемой территории и природно-исторического парка "Москворецкий". Под этой формулировкой, по словам активистов, кроется вывод участков Мневниковской и Крылатской пойм из состава парка "Москворецкий", который является особо охраняемой природной территорией.Власти утверждают, что эти земли захламлены и потому утратили ценность. А недавно заммэра Марат Хуснуллин озвучил планы строительства в Мневниковской пойме квартала для переселенцев по программе реновации площадью около 150 тысяч квадратных метров. При этом он отметил, что параметры "будут уточняться".Должного оповещения об общественных слушаниях не было, сайт управы Крылатского о них промолчал, объявление появилось только в выпуске газеты "На западе Москвы" за 2-8 февраля, то есть за шесть дней до слушаний, что является нарушением законодательства. Кроме того, в объявлении был указан несуществующий адрес. А до места, где в действительности проходили слушания, нет прямого доступа на общественном транспорте.Несмотря на препятствия, на слушания пришли около 300 человек, сообщает ИА FederalCity . Трансляцию происходящего вел "Рупор Москвы" . По словам активистов, перед мероприятием полиция и ЧОП не давали людям пройти в здание, а зал уже был полон "согнанных "административным ресурсом".Жители потребовали переноса слушаний, объяснив, что их проведение невозможно из-за множества допущенных нарушений. Чиновники в ответ заявили, что граждане имеют право на такое "мнение", как и на опротестование слушаний в соответствующих инстанциях, и пытались продолжить заседание, вызвав бурное негодование собравшихся. Через некоторое время президиум все-таки дал слово муниципальному депутату Крылатского Ольге Лыковой, которая зачитала перечень нарушений и потребовала от имени инициативной группы отменить общественное обсуждение.После этого выступило еще несколько местных жителей, высказавшихся за рекультивацию земель вместо их вывода из состава природно-исторического парка, однако общие требования все же сводились к тому, чтобы перенести обсуждение на другое время и в другое место и соблюсти при этом все необходимые процедуры.В результате этого противостояния чиновники закрыли мероприятие и ушли из зала вместе с протоколом. Жители ждали их появления, чтобы выяснить, признаны ли обсуждения несостоявшимся, но выяснилось, что представители власти покинули здание через черный ход. Кроме того, активисты обнаружили два заранее заполненных журнала слушаний, рассказала муниципальный депутат района Филевский парк Ольга Мостинская.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 7 февраля 2018 г. Активисты узнали о "тайных" слушаниях по выводу части Мневниковской поймы из состава охраняемых природных территорий

По данным защитников парков, речь идет об изъятии под застройку трех участков площадью около 300 гектаров. Слушания запланированы на 8 февраля, однако в управе до последнего времени заявляли, что ничего не знают об этом, а местом проведения мероприятия указан несуществующий адрес.

