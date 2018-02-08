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Активисты сообщили об экологической катастрофе возле деревни Сергеево, стоившей 87 миллионов рублей
8 февраля 2018 г. | Время публикации 13:30 | Последние изменения 14:16
Рубрики: Экология  
 
Сергеево, ноябрь 2017 года | Чехов Ru / YouTube
Вблизи деревни Сергеево выявили участок земли площадью в 6000 квадратных метров, засыпанный известью и золой от сжигания мусора, а также содержащий опасный грунт. В Минэкологии признали факт экологической катастрофы и возбудили против виновных дело об административном правонарушении. Ущерб от экологической свалки оценили более чем в 87 миллионов рублей, сообщает Activatica.Org.

Осенью 2017 года при проведении инспекции "Народного контроля" чеховские активисты Андрей Чаплин и Александр Гаврилин выявили вблизи деревни Сергеево городского округа Чехов участок земель сельскохозяйственного назначения, где складировались тонны неизвестного порошка. Десятками тонн неизвестного серо-белого вещества, напоминающего известь, было засыпано все поле и овраг, где протекает местная речка.

Порошком были усыпаны деревья, стоящие в 300 метрах от оврага, а белым налетом была покрыта вся трава в радиусе полукилометра. Кроме того, там же складировались опоры ЛЭП, брошенные штабелями или врытые в землю. По факту экологической катастрофы губернатору московской области, в Минэкологии Московской области, Госадмтехнадзор, Росприроднадзор, министерство сельского хозяйства и природоохранную прокуратуру Московской области были направлены десятки заявлений.

По результатам проверки министр экологии Московской области Александр Коган признал, что на землях сельскохозяйственного назначения складировали порошкообразное вещество белого и серого цвета, а также грунт с включением бытовых и строительных отходов. Отходы представляют собой опасный грунт, известь и золу от сжигания мусора и размещены на площадке, не имеющей специального покрытия, что является грубым нарушением природоохранного законодательства. Размер вреда от свалки составил 87 миллионов 114 тысяч 080 рублей.

Сообщается, что виновные привлечены к административной ответственности и обязаны будут в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения и расчистить участок. Материалы административного дела направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Активисты намерены наблюдать за ходом ликвидации экологической свалки площадью почти 6000 квадратных метров и возмещением ущерба.

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