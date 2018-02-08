

Активисты сообщили об экологической катастрофе возле деревни Сергеево, стоившей 87 миллионов рублей Рубрики: Экология

Сергеево, ноябрь 2017 года | Сергеево, ноябрь 2017 года | Чехов Ru / YouTube



Осенью 2017 года при проведении инспекции "Народного контроля" чеховские активисты Андрей Чаплин и Александр Гаврилин выявили вблизи деревни Сергеево городского округа Чехов участок земель сельскохозяйственного назначения, где складировались тонны неизвестного порошка. Десятками тонн неизвестного серо-белого вещества, напоминающего известь, было засыпано все поле и овраг, где протекает местная речка.



Порошком были усыпаны деревья, стоящие в 300 метрах от оврага, а белым налетом была покрыта вся трава в радиусе полукилометра. Кроме того, там же складировались опоры ЛЭП, брошенные штабелями или врытые в землю. По факту экологической катастрофы губернатору московской области, в Минэкологии Московской области, Госадмтехнадзор, Росприроднадзор, министерство сельского хозяйства и природоохранную прокуратуру Московской области были направлены десятки заявлений.



По результатам проверки министр экологии Московской области Александр Коган признал, что на землях сельскохозяйственного назначения складировали порошкообразное вещество белого и серого цвета, а также грунт с включением бытовых и строительных отходов. Отходы представляют собой опасный грунт, известь и золу от сжигания мусора и размещены на площадке, не имеющей специального покрытия, что является грубым нарушением природоохранного законодательства. Размер вреда от свалки составил 87 миллионов 114 тысяч 080 рублей.



Сообщается, что виновные привлечены к административной ответственности и обязаны будут в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения и расчистить участок. Материалы административного дела направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Активисты намерены наблюдать за ходом ликвидации экологической свалки площадью почти 6000 квадратных метров и возмещением ущерба.



Вблизи деревни Сергеево выявили участок земли площадью в 6000 квадратных метров, засыпанный известью и золой от сжигания мусора, а также содержащий опасный грунт. В Минэкологии признали факт экологической катастрофы и возбудили против виновных дело об административном правонарушении. Ущерб от экологической свалки оценили более чем в 87 миллионов рублей, сообщает Activatica.Org Осенью 2017 года при проведении инспекции "Народного контроля" чеховские активисты Андрей Чаплин и Александр Гаврилин выявили вблизи деревни Сергеево городского округа Чехов участок земель сельскохозяйственного назначения, где складировались тонны неизвестного порошка. Десятками тонн неизвестного серо-белого вещества, напоминающего известь, было засыпано все поле и овраг, где протекает местная речка.Порошком были усыпаны деревья, стоящие в 300 метрах от оврага, а белым налетом была покрыта вся трава в радиусе полукилометра. Кроме того, там же складировались опоры ЛЭП, брошенные штабелями или врытые в землю. По факту экологической катастрофы губернатору московской области, в Минэкологии Московской области, Госадмтехнадзор, Росприроднадзор, министерство сельского хозяйства и природоохранную прокуратуру Московской области были направлены десятки заявлений.По результатам проверки министр экологии Московской области Александр Коган признал, что на землях сельскохозяйственного назначения складировали порошкообразное вещество белого и серого цвета, а также грунт с включением бытовых и строительных отходов. Отходы представляют собой опасный грунт, известь и золу от сжигания мусора и размещены на площадке, не имеющей специального покрытия, что является грубым нарушением природоохранного законодательства. Размер вреда от свалки составил 87 миллионов 114 тысяч 080 рублей.Сообщается, что виновные привлечены к административной ответственности и обязаны будут в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения и расчистить участок. Материалы административного дела направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Активисты намерены наблюдать за ходом ликвидации экологической свалки площадью почти 6000 квадратных метров и возмещением ущерба.



Предыдущая статья | Следующая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 8.02.2018 18:40 8 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00