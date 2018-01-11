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Академики призвали защитить московскую школу Тубельского от "жестких менеджеров" в руководстве
8 февраля 2018 г. | Время публикации 17:28 | Последние изменения 18:14
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Профессора Российской академии образования (РАО) написали открытое письмо в защиту московской школы самоопределения имени Тубельского, где возник конфликт между руководством и родителями учеников. Письмо публикует "Новая газета".

Академики отметили уникальность педагогической практики Александра Тубельского, основавшего вместо "однотипной для всей страны учебной школы" школу "разнообразия и разномыслия". Школа самоопределения известна своим демократическим укладом: там действовала своя конституция, проводились "суды чести", дети участвовали в решении образовательных вопросов наравне со взрослыми.

Школа стала "подлинным центром инноваций", ее методы старались перенять преподаватели, студенты, управленцы и родители из Москвы и других регионов России. "Она опередила свое время, и сегодня остается лишь удивляться, когда слышишь неквалифицированные, нелепые утверждения о том, что школа Тубельского не соответствует "новому госзаказу", - недоумевают авторы письма.

Одной из причин конфликта в школе академики считают то, что в систему образования пришли функционеры. "Жесткие менеджеры, поддерживающие конкуренцию вместо сотрудничества, разделение школьников, учителей и школ на успешных и неудачников. Люди, которым образование, его ценности, смыслы неинтересны, для которых человека, личность, отечественное образование подменили "образовательные услуги", - говорится в письме.

Члены РАО назвали традиции Школы самоопределения "мировым достоянием", которое "заслуживает сохранения, развития, распространения и передачи следующим поколениям". Они предложили перезапустить концепцию Тубельского в современных условиях и дальше развивать школу в качестве экспериментальной, инновационной площадки, а не превращать в "тонущую Атлантиду".

Напомним, конфликт в школе самоопределения N734 имени Тубельского начал назревать после прихода директора Сергея Москаленкова. По словам родителей и учеников, новое руководство вопреки обещаниям стало искоренять уникальные традиции и уклад школы, а все решения стали приниматься в одностороннем порядке.

Одним из таких решений стал демонтаж авторского спортивного комплекса для дошкольников в новогодние праздники, хотя родители выступали против. После каникул родители устроили забастовку - отказались приводить детей на занятия и вместо этого сами пришли к школе с требованием вернуть спорткомплекс и перестать уничтожать педагогическую систему Тубельского.

22 января в школе прошло собрание, на котором родители объявили Москаленкову вотум недоверия. После этого директор подал в отставку "по семейным обстоятельствам", заявив, продолжение диалога "полностью заблокировано родителями".
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