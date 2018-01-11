Академики призвали защитить московскую школу Тубельского от "жестких менеджеров" в руководстве

24 января 2018 г. Директор московской школы самоопределения Тубельского, против которого бастовали родители, подал в отставку

Недовольные школьными реформами родители объявили директору Сергею Москаленкову вотум недоверия. Тот пожаловался на "травлю" и подал в отставку "по семейным обстоятельствам". 25 января в школе пройдет открытое заседание управляющего совета для решения ключевых проблем.