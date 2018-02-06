Водителям порекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за уборки снега

7 февраля 2018 г. В столице появился бизнес по откапыванию машин, занесенных снегом

В условиях непрекращающегося снегопада интернет наполнился объявлениями об услугах типа "откопаю вашу машину", а в супермаркетах почти раскупили лопаты. Откопать машину стоит от 600 до 2000 рублей.