Водителям порекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за уборки снега

Столичных водителей просят отказаться от использования личного транспорта из-за работ коммунальных служб. Об этом сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".
По данным ЦОДД, коммунальные службы в усиленном режиме ликвидируют последствия мощнейшего снегопада. Все службы города задействованы в круглосуточной уборке снега. В течение дня в столице ожидается небольшой снег, местами гололедица, из-за чего возможно увеличение количества мелких аварий в городе и увеличение загруженности дорог. В связи с этим водителям рекомендуют воспользоваться общественным транспортом, который, по данным пресс-службы, готов к увеличению пассажиропотока.
Ранее заммэра Петр Бирюков заявил, что последствия недавнего снегопада в столице планируется устранить за пять-шесть дней
, что "гораздо раньше установленных на данный момент нормативов". Однако москвичи сомневаются
в эффективности работы коммунальных служб, утверждая, что некоторые дворы не чистят вовсе. Бирюков сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести дополнительные силы по уборке снега, а ночью в уборке задействуют примерно 3 тысячи человек и около 600 единиц различной техники."В Москве (с учетом Новой Москвы) 4800 улиц. Выходит, вот прямо сейчас, на каждой улице Москвы должно работать по 3 машины и 21 человеку. Не кажется ли Вам, что нам опять врут?" - прокомментировали новость в сообществе "Синие ведерки".
В Facebook-группе Академического района из-за плохой уборки снега прозвучало предложение нанять в складчину стороннюю компанию, зафиксировать работу на видео, а затем "снять эти деньги с "Жилищника". А в интернете между тем множатся объявления типа "откопаю вашу машину"
: очистить от снега машину и выезд стоит от 600 до 2000 рублей.