8 января в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за шквалистого ветра

Шквалистый ветер прогнозируется в московском регионе до полуночи 8 января, сообщили в понедельник в городском метеобюро.
"До 24:00 в Москве и в Московской области сохранится сильный ветер
с порывами 15 м/с и выше", - сообщил "Интерфаксу"
представитель метеобюро.
Гидрометцентр России, в свою очередь, уточняет, что порывы ветра в
регионе местами могут достигать 13-18 м/с, объявлен желтый уровень
опасности (погода несет потенциальную угрозу).
По прогнозу синоптиков, в понедельник днем в Москве ожидаются от
минус 2 до нуля градусов, небольшой снег, гололедица. Ночью в столице
местами может подморозить до минус 6, в Подмосковье - до минус 8
градусов. Вероятен небольшой снег.