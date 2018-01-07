8 января в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за шквалистого ветра

7 января 2018 г. Синоптики и МЧС предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды к вечеру 7 января

Днем в воскресенье погода повторила абсолютный температурный рекорд для 7 января – плюс 3,5 градуса. Однако на смену аномальному теплу придет резкое похолодание, которое будет сопровождаться усилением ветра, вплоть до штормовых значений.