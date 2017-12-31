Столичные власти обещают в ближайшее время запустить первый участок Большой кольцевой линии метро

Первый участок Большой кольцевой линии московского метро планируется запустить в ближайшие два месяца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Уже в ближайшие два месяца первый участок Большой кольцевой линии от станции метро "Деловой центр" до станции метро "Петровский парк" планируется запустить. Сейчас идет обкатка этого участка", – приводит слова Хуснуллина "Интерфакс"
.
По словам вице-мэра, строительные работы на этом участке полностью завершены, в настоящее время идет тестирование различных инженерных и транспортных систем. При этом он отметил, что к настоящему времени развернуты проектные и строительные работы на всех участках новой линии, длина которой составит
67 км.
Всего Большая кольцевая линия будет включать 31 станцию, а 21 станция линии будет иметь пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Полностью завершить строительство нового кольца планируется в 2021-2022 годах.
Напомним, что ранее эта кольцевая линия называлась Третьим пересадочным контуром московского метрополитена. Название Большая кольцевая линия было присвоено
ей по итогам голосования на портале "Активный гражданин" в конце декабря прошлого года.
Хуснуллин также сообщил, что в общей сложности власти города планируют открыть в 2018 году порядка 25 новых станций метро, а также три электродепо для
обслуживания поездов метрополитена.