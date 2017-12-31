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Столичные власти обещают в ближайшее время запустить первый участок Большой кольцевой линии метро
8 января 2018 г. | Время публикации 18:49 | Последние изменения 19:21
Рубрики: Метрополитен  
 
Global Look Press
Первый участок Большой кольцевой линии московского метро планируется запустить в ближайшие два месяца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Уже в ближайшие два месяца первый участок Большой кольцевой линии от станции метро "Деловой центр" до станции метро "Петровский парк" планируется запустить. Сейчас идет обкатка этого участка", – приводит слова Хуснуллина "Интерфакс".

По словам вице-мэра, строительные работы на этом участке полностью завершены, в настоящее время идет тестирование различных инженерных и транспортных систем. При этом он отметил, что к настоящему времени развернуты проектные и строительные работы на всех участках новой линии, длина которой составит 67 км.

Всего Большая кольцевая линия будет включать 31 станцию, а 21 станция линии будет иметь пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Полностью завершить строительство нового кольца планируется в 2021-2022 годах.

Напомним, что ранее эта кольцевая линия называлась Третьим пересадочным контуром московского метрополитена. Название Большая кольцевая линия было присвоено ей по итогам голосования на портале "Активный гражданин" в конце декабря прошлого года.

Хуснуллин также сообщил, что в общей сложности власти города планируют открыть в 2018 году порядка 25 новых станций метро, а также три электродепо для обслуживания поездов метрополитена.
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