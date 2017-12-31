Столичные власти обещают в ближайшее время запустить первый участок Большой кольцевой линии метро

6 января 2018 г. Служба безопасности московского метро отчиталась о своей работе в 2017 году

Проверка пассажиров в досмотровых зонах метро в 2017 году помогла выявить более 260 тысяч опасных предметов, запрещенных к провозу в метро. Из них более 17 тысяч оказались различного вида оружием.